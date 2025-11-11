Sono passati pochi giorni da quando Ciro Solimeno ha detto "sì" al trono di Uomini e donne, e un ex cavaliere ne ha approfittato per punzecchiarlo per questa decisione. In un'intervista che ha rilasciato a Lorenzo Pugnaloni per il programma Benvenuti in Tv, Mario Cusitore ha criticato il ragazzo sostenendo che non avrebbe accettato la proposta di Maria De Filippi se fosse stato innamorato di Martina De Ioannon come decantava sui social dopo la rottura.

Le frecciatine nei confronti di Ciro Solimeno

Da circa una settimana Ciro è un tronista di Uomini e donne, e questa notizia ha diviso il pubblico: da un lato c'è chi è contento della seconda chance che è stata data al ragazzo, dall'altro chi pensa che questo fosse il suo obiettivo sin dall'inizio.

Tra gli scettici c'è anche Mario che, in una recente intervista, ha criticato Solimeno e la velocità con la quale avrebbe accettato di accomodarsi sulla poltrona rossa.

"Se fosse stato davvero innamorato, non avrebbe accettato subito", ha esordito Cusitore in merito alla nuova avventura che l'ex corteggiatrice ha intrapreso nel dating-show dopo essersi confrontato con Martina e Gianmarco in studio.

"Evidentemente il suo sentimento per Martina non era grande come decantava", ha concluso l'ex cavaliere.

La proposta di Maria De Filippi

Una settimana fa è stata registrata la puntata di Uomini e donne interamente dedicata al confronto tra Martina e Ciro, il primo davanti alle telecamere dopo la rottura.

In quest'appuntamento che è già stato trasmesso su Canale 5, Maria De Filippi è stata l'unica a prendere le parti della ragazza e per farlo ha anche discusso con entrambi gli opinionisti del programma.

"Ciro vuoi andare sul trono?", ha chiesto la conduttrice alla fine del faccia a faccia.

Nel vedere l'esultanza di Tina e Gianni al "sì" del giovane, la padrona di casa ha aggiunto: "Se fosse stato ancora sotto un treno per lei non sarebbe già lì seduto, quindi abbassiamo i toni".

Secondo diversi spettatori, la presentatrice avrebbe offerto il trono a Solimeno anche per dimostrare che in tutta questa storia non ci sarebbero né vittime né carnefici.

L'inizio del percorso di Ciro Solimeno

Il 10 novembre, dunque, è ufficialmente iniziata l'avventura di Ciro sul trono di Uomini e donne.

Nel corso della registrazione di lunedì, infatti, il ragazzo ha incontrato le sue corteggiatrici, ci ha scambiato qualche parola e con alcune di loro ha fatto un ballo.

Al momento tra le pretendenti di Solimeno non c'è nessun volto già noto al pubblico, ma sul web si vocifera che in futuro potrebbe aggiungersi Lucia di Temptation Island (che ultimamente avrebbe messo like a tutti i post Instagram del tronista).