Sono passati alcuni mesi da quando Giada Rizzi ha spiazzato tutti i fan di Uomini e donne annunciando la rottura con Marcello Messina con un comunicato postato sui social. Negli ultimi giorni, però, i due hanno avuto un ripensamento e hanno scelto di condividerlo con i loro follower di Instagram: la dama e il cavaliere, infatti, sono di nuovo una coppia e sostengono di essere più innamorato che mai.

Le parole per ufficializzare il ritorno di fiamma

Marcello e Giada si sono fidanzati durante la scorsa edizione di Uomini e donne, ma quest'estate hanno vissuto una profonda crisi.

Dopo un lungo silenzio, è stata la dama ad annunciare la rottura con un messaggio postato su Instagram, uno sfogo al quale il cavaliere non ha mai risposto.

A distanza di un po' di tempo, però, le cose sono cambiate: con un paio di foto che hanno pubblicato sui loro profili social, Messina e Rizzi hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma.

"A volte bisogna perdersi per capire l'amore, ma poi ci si ritrova. Tu e io più innamorati di prima", sono le parole che i due protagonisti del trono Over hanno scelto per informare i fan che sono tornati insieme e che il sentimento che li lega è più forte che mai.

La frecciatina di Lorenzo Pugnaloni

La notizia del ritorno di fiamma tra Marcello e Giada non è passata inosservata, anzi alcuni fan di Uomini e donne si sono esposti per dare ragione a Lorenzo Pugnaloni che da tempo sosteneva che le cose sarebbero andate così.

Ad un utente che gli ha scritto su Instagram per avvertirlo che la sua previsione sulla coppia si è avverata, l'esperto di gossip ha risposto: "Come hanno visto che non li calcolava nessuno, sono tornati insieme. Che pagliacciata. Poi venitemi a dire che questo è amore, bah".

Il blogger, dunque, non crede ai due protagonisti del trono Over, anzi è convinto che avrebbero fatto di tutto per attirare l'attenzione della redazione nella speranza di essere invitati come ospiti o addirittura per tornare nel cast dopo la rottura.

Roberta e Alessandro ospiti in studio

La redazione di Uomini e donne, però, non ha mai preso in considerazione Marcello e Giada quando hanno annunciato la fine della loro storia: sono passati più di due mesi da quando sono iniziate le registrazioni dell'edizione 2025/2026, e i due non si sono mai visti in studio neanche per un confronto post rottura.

Quest'opportunità, però, è stata data ad altri componenti del parterre che si sono lasciati durante la pausa estiva: da Gloria e Guido a Cinzia e Antonio, fino ad arrivare a Barbara e Ruggiero.

Alle riprese che si sono svolte l'11 novembre, invece, hanno partecipato due ex del cast che sono fidanzati da quasi due anni: Roberta e Alessandro sono tornati per annunciare che presto andranno a convivere.