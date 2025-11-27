Il percorso di Sara Gaudenzi a Uomini e donne sta piacendo alla maggior parte degli spettatori, ma sul web c’è ancora chi si chiede come mai la ragazza appaia così diversa in tv rispetto alle foto che pubblica sui social. Secondo diversi utenti di X, la giovane avrebbe problemi d’autostima e per questo modificherebbe i suoi scatti per apparire perfetta.

Il paragone tra l'immagine in tv e quella sui social

Il trono di Sara sta appassionando i fan di Uomini e donne, ma tra loro c'è chi si interroga sull'immagine che la ragazza ha sempre dato di sé sui social, apparentemente molto diversa da quella che si vede in televisione.

Chi ha dato un'occhiata al profilo Instagram della tronista sostiene che le foto che ha pubblicato fino a qualche mese fa non sarebbero naturali, nel senso che le avrebbe modificate per apparire perfetta.

"Lei è tanto bella, ma perché si modifica? Su Instagram non sembra neanche lei", ha commentato un utente di X sotto a un vecchio scatto di Sara.

ma Sara che è tanto bella perchè si modifica così tanto le foto su instagram? non sembra neanche lei #uominiedonne pic.twitter.com/TbAVYK9X8J — 74 (@gldinincognito) November 25, 2025

Sul web sono in molti a pensare che Sara non sarebbe contenta del suo aspetto e per questo modificherebbe le foto che pubblica sul suo account, creando un'immagine diversa da quella reale, ma più in linea con quello che vorrebbe essere.

Le opinioni degli utenti social

Le vecchie foto di Sara hanno alimentato il chiacchiericcio tra i fan di Uomini e donne, anche tra chi la sta apprezzando molto nel ruolo di tronista.

"Ma questa è lei? Non l'avrei mai detto", "Lei mi era simpatica, poi ho visto il suo Instagram e ho capito che ha grossi problemi di autostima", "Praticamente nelle foto c'è un'altra ragazza che nemmeno le assomiglia", "Aiutatela", si legge su X in questi giorni in cui gli scatti social di Sara sono diventati virali.

La frecciatina di Jakub

Nell'ultima registrazione di Uomini e donne (quella che c'è stata martedì 25 novembre), Sara ha messo in dubbio la sincerità di Jakub e ha detto che sta iniziando a pensare che potrebbe essere falso.

A distanza di un paio di giorni dalle perplessità che ha espresso la tronista, il corteggiatore sembra averle risposto a tono sui social.

"Ultima cosa. Il punto non è l'errore o la difficoltà, ma cosa si fa dopo l'errore o la difficoltà", è il messaggio che Jakub ha pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram poche ore fa.

Diversi fan hanno interpretato questa mossa del giovane come una frecciatina nemmeno troppo velata nei confronti di Sara e dei dubbi che ha manifestato nel corso del loro ultimo incontro in studio.

Secondo le anticipazioni, inoltre, la tronista si è riavvicinata a Marco e ha palesato un interesse per un nuovo pretendente che ha portato in esterna al posto di Jakub.