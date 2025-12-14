Oggi, domenica 14 dicembre, andrà in onda la penultima puntata di Amici del 2025. Le anticipazioni di questo speciale sono disponibili da giovedì scorso, giorno in cui c'è stata la registrazione con Maria De Filippi in studio. Alessandra Celentano si scontrerà con tre colleghi, tra cui Lorella Cuccarini, e con le due giudici della gara di ballo della settimana. Opi e Valentina, invece, vivranno momenti di grossa difficoltà a causa di un comune abbassamento di voce.

Tensioni tre i professori in studio

La dodicesima puntata di Amici è stata registrata giovedì scorso ma andrà in onda oggi, 14 dicembre, a partire dalle ore 14.

Le anticipazioni del web svelano che Alessandra Celentano litigherà con più persone per difendere i propri ideali sulla danza, a partire dalle due giudici della gara di ballo della settimana.

Dopo aver sentito i complimenti di Maura Paparo e Rebecca Bianchi a Pierpaolo, la maestra interverrà per esprimere il parere opposto sull'esibizione dell'allievo, secondo lei non all'altezza del livello del resto della classe.

La docente della scuola si confronterà animatamente con Maria De Filippi (pronta a punzecchiare la prof tutte le volte che qualcuno contraddice i suoi pensieri) e con Veronica Peparini, stufa delle critiche che la collega fa al suo alunno da mesi.

Durante il compito di Alessio, l'insegnante di danza classica battibeccherà prima con Lorella Cuccarini (in disaccordo con la sua scelta di affiancare il ballerino a Giulia Pauselli per un passo a due) e poi con Emanuel Lo.

Insomma, domenica 14/12 andrà in onda un "Alessandra Celentano contro tutti".

Due cantanti di Amici in grande difficoltà

Sempre nel corso delle gare della dodicesima puntata di Amici, ben due titolari appariranno in grande difficoltà.

Le anticipazioni, infatti, svelano che Valentina si bloccherà più volte a causa di un abbassamento di voce: Maria De Filippi suggerirà alla ragazza di ritirarsi dalla competizione per tutelare la sua salute, ma lei sceglierà di farsi giudicare lo stesso da Orietta Berti e Michele Bravi.

Anche Opi farà fatica a cantare per lo stesso motivo, ma lo ammetterà solo alla fine della competizione e su consiglio della conduttrice.

Gli allievi a rischio eliminazione

I voti dei quatto giudici della puntata premieranno Caterina ed Emiliano, i migliori della settimana secondo gli esperti di canto e di ballo.

A finire in sfida, invece, saranno: Angie e Gard per il canto, Giorgia e Paola per la danza.

Quello che si registrerà giovedì 18 dicembre sarà l'ultimo speciale di Amici del 2025 (in onda domenica 21), dopodiché tutto il cast andrà in vacanza almeno fino alla prima settimana di gennaio.