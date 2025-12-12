Domenica 14 dicembre andrà in onda la puntata di Amici che è stata registrata giovedì e della quale sono già disponibili le anticipazioni. Anche in questo speciale ci saranno diverse discussioni tra i professori, come quella tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano sul compito che quest'ultima ha assegnato ad Alessio in settimana. L'ex allievo Luk3 tornerà come ospite e presenterà il suo nuovo brano Slalom, che eseguirà accompagnato dai passi di danza della fidanzata Alessia e di altri professionisti del cast.

Scintille nella commissione interna di Amici

Mancano solo due puntate di Amici all'inizio delle vacanze di Natale dei ragazzi e dei professori: gli ultimi due speciali del 2025, infatti, andranno in onda il 14 e il 21 dicembre.

Il dodicesimo appuntamento è stato registrato e sul web circolano le anticipazioni di quello che i fan potranno vedere in televisione tra un paio di giorni.

Alessandra Celentano, ad esempio, sarà al centro di diverse liti con i colleghi: Lorella Cuccarini prenderà la parola per criticare la scelta della maestra di assegnare ad Alessio un passio a due con Giulia Pauselli, secondo lei troppo alta per l'allievo.

La docente di danza classica, però, si scontrerà anche con Veronica Peparini su Pierpaolo e con Emanuel Lo sulla fisicità di due loro alunni: Emiliano e Alessio, infatti, saranno messi a confronto senza vestiti e i loro insegnanti faranno di tutto per difenderli.

La coreografia per promuovere la canzone di Luk3

Nel corso dello speciale di Amici che andrà in onda il 14 dicembre, ci sarà un gradito ritorno.

Luk3, che ha partecipato alla scorsa edizione del talent, sarà ospite e presenterà in anteprima il suo nuovo inedito intitolato Slalom.

Le anticipazioni del web svelano che il giovane si esibirà con una parte del corpo di ballo del programma: Chiara, Francesco e soprattutto Alessia.

Chi ha seguito la passata stagione della trasmissione di Canale 5, saprà che Luk3 e Alessia si sono fidanzati nella casetta e da quasi un anno vivono la loro storia d'amore nel modo più discreto possibile.

I fan della coppia, però, non vedono l'ora di vederli sullo stesso palco a distanza di alcuni mesi dall'ultima volta.

I titolari in sfida la prossima settimana

Le gare del giorno porteranno a verdetti importanti per quattro allievi della scuola: Angie e Giorgia si classificheranno ultime nelle rispettive categorie, invece Gard e Paola si proporranno per fare la sfida la prossima settimana.

Quella che si registrerà il 19 dicembre sarà l'ultima puntata di Amici del 2025: i ragazzi torneranno a casa per Natale, poi all'inizio dell'anno 2026 riprenderanno la corsa verso la fase serale.