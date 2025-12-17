La terza stagione di Forbidden Fruit sarà trasmessa su Canale 5 a partire da gennaio 2026: al centro della trama ci sarà la spietata Sahika, interpretata da Nesrin Cavadzade.

Le ultime puntate della seconda stagione della soap turca Forbidden Fruit mostreranno l'uscita di scena di Alihan e Zeynep. Lui, sconvolto dalla notizia del matrimonio fra la sua amata e Dundar, deciderà infatti di andarsene dalla Turchia. Ci sarà una sorpresa: Zeynep, all’ultimo momento, lascerà il promesso sposo e correrà in aeroporto per fermare Alihan. I due protagonisti si chiariranno e sceglieranno di partire insieme, lasciando Istanbul e salutando definitivamente la serie.

Proprio il loro addio segna la conclusione della seconda stagione e prepara il terreno per un cast rinnovato. Con la terza stagione, la trama ripartirà con un salto temporale di otto mesi e si concentrerà sulle vicende dei nuovi personaggi destinati a cambiare tutti gli equilibri in gioco. Le anticipazioni turche rivelano che Ender, sopravvissuta all'attentato, stringerà un patto con Yildiz per contrastare Sahika, la nuova principale antagonista della soap.

Sahika, la cattiva di Forbidden Fruit conquista la Holding Argun

La darklady, interpretata da Nesrin Cavadzade, è nella soap la sorella di Kaya. La seconda stagione l'ha introdotta come una donna manipolatrice, ossessionata dal potere e a tratti spietata.

Il suo progetto è quello di insidiare Halit Argun. Dopodiché le interessa riuscire a distruggere Yildiz ed Ender. Sahika verrà dunque presentata come un personaggio tanto affascinante quanto privo di morale. Per ottenere potere e diventare la nuova compagna di Halit, sa di doversi sbarazzare di Yildiz.

Finora ha sfruttato la propria abilità manipolatoria per ingannare Erim, il figlio di Halit ed Ender, convincendolo che Yidiz è l'assassina di sua madre. Spaventata dalla nuova antagonista, Ender è arrivata persino ad allearsi con Yildiz pur di contrastarla.

La terza stagione porterà poi nuovi intrighi familiari e amorosi. Yildiz divorzierà da Halit. Poi si scoprirà che le macchinazioni di Sahika sono in realtà orchestrate da Nadir, un vecchio nemico di Halit, che diverrà poi socio nella Holding Argun.

L'intrigante Sahika lavorerà inizialmente per essere sicura della rovina finanziaria di Halit, dopodiché erediterà tutta la fortuna di Nadir, uccidendolo.

Cavadzade è nata a Buku, dunque a origini azere, ma vive a Istanbul da quando aveva una decina d'anno. Laureatasi in comunicazione e arte drammatica, ha subito cominciato a lavorare in tv e al cinema come attrice. Ed è un volto noto ai telespettatori italiani: in tanti l'avranno già vista in altre produzioni turche e internazionali disponibili su Mediaset e Netflix.