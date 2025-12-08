Secondo le anticipazioni americane di Beautiful, Liam Spencer e Hope Logan si sposeranno di nuovo, per quello che sarà il loro quarto matrimonio.

La coppia era scoppiata quando il figlio di Bill Spencer volle confessare all'allora moglie di non riuscire più a sopportare la sua vicinanza a Thomas Forrester, colui che tanto male aveva fatto alla loro famiglia negli anni passati. Ma anche Hope, a quel tempo, sembrava delusa dal marito. La figlia di Brooke (interpretata dall'attrice Annika Noelle) era stanca di subire la gelosia e la sfiducia di Liam (interpretato da Scott Clifton), specie dopo aver perdonato tutti i suoi tradimenti.

Il riavvicinamento avverrà dopo che Hope si sarà definitivamente allontanata da Thomas e Liam capirà di essere ancora innamorato della ex moglie. Il loro legame si riaccenderà. Dopodiché, la piccola Beth si rivelerà fondamentale per spingere i genitori a considerare delle nuove nozze.

Liam e Hope di nuovo sposi

Il pubblico italiano ha già visto Hope legarsi sempre di più a Thomas Forrester. E Liam, non riuscendo ad accettare il rapporto dell'ex moglie con il nemico, ha continuato a preoccuparsi, convinto che Thomas potesse rivelarsi pericoloso. Ma a un certo punto è stato proprio Thomas ad allontanarsi dalla figlia di Brooke. Dopo averle chiesto più volte la mano, di fronte all'ennesima richiesta di tempo per riflettere da parte di Hope, il figlio di Ridge e Taylor ha deciso di voltare le spalle alla propria ossessione romantica.

Il giovane stilista è poi partito, per dimenticare. La giovane Logan troverà presto un sostegno di Carter Walton, con cui intreccerà una relazione assai passionale.

Poi, però, Liam si convincerà di essere gravemente malato. Per un periodo, il figlio di Bill Spencer crederà infatti di dover morire, per colpa di un cancro incurabile. Quando poi scoprirà che la diagnosi era errata, il giovane deciderà di riconsiderare tutte le sue priorità. Scosso da una profonda crisi di coscienza, capirà di non voler sprecare più tempo e di dover ricostruire la sua vita badando solo ai sentimenti più veri e profondi. E subito rivolgerà il suo sguardo a Hope.

La figlia di Brooke e di Deacon, che nel frattempo si è fidanzata con Carter, vedrà incrinarsi quella relazione e aprirà di nuovo la porta a Liam.

Ma sarà proprio Beth, loro figlia, ad avere un ruolo decisivo. La bambina chiederà ai genitori di tornare insieme e poi di risposarsi, offrendosi di fare da officiante simbolico delle nozze.

Sheila cercherà di rovinare il matrimonio

Le puntate già in onda sulla CBS negli States ci informano che Sheila proverà a rovinare il lieto evento. In quanto moglie di Deacon, l'ex infermiera vorrebbe partecipare alle nozze. Ma Beth, prendendo in mano la situazione, porrà ai genitori una condizione chiara: Sheila Carter non dovrà mai essere presente alla cerimonia.

Anche la bambina, insomma, sembra percepire chiaramente la pericolosità della moglie del nonno. Brooke convincerà poi Deacon a tenere Sheila alla larga.

Ma quando la donna scoprirà di non essere stata invitata alle nozze andrà su tutte le furie e minaccerà vendetta.

Sarà Taylor a provare a calmare Sheila, consigliandole di non andare subito in escandescenze e di quietare la propria collera. L'ex infermiera, secondo gli spoiler d'oltreoceano, sembra fidarsi della psichiatra, anche se comincerà presto a essere gelosa della sua vicinanza a Deacon.

Riepilogo delle ultime puntate della soap andate in onda in Italia

Intanto, nella prima settimana di dicembre 2025, le puntate italiane di Beautiful trasmesse nel daytime da Canale 5 hanno mostrato la fine della storia fra Hope e Thomas. L'amore sembra davvero giunto al capolinea: il figlio di Ridge ha infatti deciso di trasferirsi con Douglas a Parigi, per allontanarsi il più possibile da Hope.

Steffy Forrester, pur soffrendo a causa della partenza del fratello, si è detta contenta della fine della relazione. Ne ha discusso col marito. La CEO della Forrester Creation è persuasa che la storia con Hope abbia solo fatto soffrire il fratello, rallentando il suo percorso di guarigione psicologica. Averlo visto chiudere una relazione così sbilanciata e poi trasferirsi con Douglas le è dunque parso come un passo inevitabile per poter ritrovare serenità.

Nel frattempo, Deacon ha continuato a difendere la memoria di Sheila, affermando che la moglie non aveva alcun motivo per entrare in casa di Steffy.