La trama della terza puntata di Sandokan, in onda lunedì 15 dicembre in prima serata su Rai 1, rivela che l'amicizia tra la Tigre della Malesia e Yanez rischierà di saltare a causa di una scoperta inaspettata. James Brooke e Murray, invece, si addentreranno nella giungla, decisi a catturare Sandokan.

Sandokan alle prese con una dura prova

Le anticipazioni di Sandokan, riguardanti il primo episodio dal titolo Il cuore della giungla, rivelano che James Brooke cercherà di redimersi davanti agli occhi del console. La Tigre della Malesia e Marianna, invece, partiranno per un viaggio molto difficile.

I due giovani arriveranno in un posto nel cuore della giungla che cela misteri e tradizioni. Nel villaggio Dayak, Sandokan sarà alle prese con un test molto duro, dove sarà messo alla prova il suo valore e la nobiltà del suo animo. Questa vicenda diventerà un passo indispensabile per lui. Nel frattempo, Marianna, sempre più presa dal pirata, vedrà il processo con grande preoccupazione. La donna sarà sicura dell'impatto che esso potrà avere sul loro rapporto.

L'amicizia tra la Tigre della Malesia e Yanez in pericolo

Nel secondo episodio della terza puntata intitolato Nel buio, Sandokan proverà a ricostruire pezzi del suo passato con l'aiuto dell'anziano capo. I ricordi faranno fatica a riaffiorare e rischieranno di riaprire nuove ferite.

Intanto, i combattenti del Sultano saranno sempre più vicini e determinati ad acchiappare la Tigre della Malesia. James Brooke, invece, continuerà a inoltrarsi nella foresta tropicale, desideroso del suo riscatto.

Intanto, una scoperta inaspettata rischierà di danneggiare l'amicizia tra il protagonista e Yanez e il legame con Marianna. La rivelazione sarà avvolta nel mistero e rappresenterà uno dei momenti più drammatici dell'intero appuntamento. Brooke approfitterà di tutto questo per prendere il controllo della situazione, marcando un cambio di rotta nella vicenda.

La Tigre della Malesia ha trovato riparo a Singapore insieme alla sua ciurma

Nelle ultime puntate di Sandokan andate in onda su Rai 1, Sandokan e i suoi uomini hanno deciso di depredare le miniere di antimonio del Sultano, scatenando le ire di Brooke e del sergente Murray.

Allo stesso tempo, l'identità della Tigre della Malesia è venuta a galla. Marianna, invece, ha aperto gli occhi sulle atrocità che gli inglesi hanno commesso nelle colonie.

Brooke e Murray hanno continuato a braccare il protagonista e la sua ciurma che hanno trovato riparo a Singapore. Il Sultano, invece, è intervenuto a sorpresa nel rapporto crescente tra il pirata e Marianna.