Negli episodi di Beautiful in onda dal 28 dicembre al 3 gennaio, Deacon scoprirà grazie a Lauren l'esistenza di una persona identica a Sheila di nome Sugar e sarà sempre più convinto che la sua amata sia ancora viva. Steffy, invece, manifesterà a Hope tutta la sua avversione sul comportamento tenuto da Sharpe. La giovane Logan però difenderà l'operato del padre.

Giovedì 1 gennaio la serie tv americana non andrà in onda ed al suo posto ci sarà un film natalizio.

Steffy ribadisce che la persona che ha ucciso è Sheila

Finnegan spiegherà a Steffy che Deacon non ha cambiato idea ed è sempre più certo che Sheila non sia morta.

La giovane Forrester manifesterà apertamente la sua contrarietà e ribadirà che lei sia l'unica a poter dire come si sono svolte le cose.

Nel frattempo Lauren si recherà presso la Forrester Creations per accertarsi delle condizioni di salute di Eric. Successivamente si vedrà con Sharpe, il quale le chiederà informazioni su una certa Sugar ed aggiungerà che nel forno crematorio ha avuto la certezza che la persona defunta non era la sua amata Sheila. Inizialmente Fenmore non vorrà parlare di Sugar, ma poi gli dirà che in realtà il suo nome è Janet Webber. Quest'ultima è stata la guardia carceraria di Sheila e l'ha aiutata ad evadere, in cambio di un intervento estetico per diventare più attraente.

Per sua grande beffa al risveglio dall'operazione, ha scoperto di essere diventata la copia identica di Sheila.

Steffy contro Deacon

Deacon deciderà di portare avanti le indagini su Sugar, soprattutto per capire che fine ha fatto Sheila. Sharpe infatti darà ormai per accertato che ad essere cremata è stata la guardia carceraria. Intanto Steffy e Finnegan trascorreranno una giornata al mare e successivamente saranno raggiunti da Hope, la quale vorrà discutere il futuro della Hope for the Future.

Nel frattempo Finnegan si recherà nel locale di Deacon ed in quella occasione scoprirà l'esistenza di una persona simile a Sheila, motivo che avvalorerà la tesi che sia ancora viva. In tutto questo, Steffy esternerà a Hope tutta la sua avversione per suo padre, ma la giovane Logan lo difenderà.

Ridge e Brooke, invece, rientreranno dopo il viaggio in Europa e saranno all'oscuro di quanto successo negli ultimi giorni.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Deacon ha ribadito a più riprese che Sheila è ancora viva. A nulla sono valsi i tentativi di Steffy di fargli cambiare idea, anche se la giovane Forrester ha esternato la certezza di aver tolto la vita all'anziana Carter.

RJ, invece, ha appreso della notte passata insieme tra Luna e Zende e ha finito per litigare con il cugino, accusandolo di avere approfittato del momento di debolezza della ragazza.