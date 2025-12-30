Nelle prossime puntate di Beautiful, il pubblico sentirà parlare sempre più spesso di Sugar, un personaggio già apparso nel 2003 e ora rievocato da Deacon e Lauren Fenmore. Chi è davvero?

L'ultimo colpo di scena raccontato da Beautiful riguarda la morte di Sheila Carter. Come già accaduto in passato, per animare la trama, gli autori della storica soap americana hanno deciso di ripescare un personaggio dai contorni opachi. Si tratta di Sugar, tornata improvvisamente al centro della soap per rispondere alla domanda che tormenta molti personaggi: chi è davvero la donna morta al posto di Sheila Carter?

Deacon Sharpe è convinto che la sua amata Sheila non sia morta davvero. Prima della cremazione ha infatti visto il corpo della donna e, pur riconoscendone il viso, ha notato un dettaglio incongruente: dieci dita ai piedi. Un numero eccedente rispetto alla realtà, dato che l'ex infermiera avrebbe invece dovuto mostrarne uno in meno, dopo essersi autoamputata un pezzo di sé per simulare il proprio decesso per un attacco di un orso.

Tormentato dai dubbi, Deacon ha cominciato a indagare sulle ultime mosse di Sheila e si è accorto che la donna, nei giorni precedenti alla supposta morte, è stata in contatto con una certa Sugar. A illuminarlo sull'identità di questa figura misteriosa è stata Lauren Fenmore.

Nella puntata andata in onda il 29 dicembre, Lauren ha infatti raccontato a Deacon della storia di una vecchia amica di Sheila chiamata appunto Sugar.

Le origini e la trasformazione di Sugar: chi è la donna misteriosa di Beautiful

Sugar è un soprannome. Il vero nome del personaggio è Janet Webber. E si tratta di un’ex guardia carceraria conosciuta da Sheila Carter durante la sua detenzione a Genoa City. Come accennato, non si tratta di un personaggio nuovo. Janet è stata già presente in Febbre d'Amore e in Beautiful. Nella soap dedicata alla famiglia Forrester, Sugar era già apparsa nel 2003, quando aveva aiutato Sheila nel rapimento di Ridge in Sud America. Il pubblico l'ha vista quindi circa vent'anni fa.

E all'epoca, Sugar era interpretata da Robin Mattson, un'attrice nota anche per aver dato il volto a Gina Capwell in Santa Barbara.

Lauren ha descritto Sugar come una donna manipolata da Sheila. Conquistata dalla personalità dell'intrigante ex infermiera, la guardia ha aiutato Sheila a evadere. Tutto ciò in cambio di un “nuovo inizio”. Sheila le aveva promesso di supportarla in un percorso di cambiamento: l'avrebbe aiutata a sottoporsi a un intervento estetico che l’avrebbe resa più bella e sicura di sé.

Le cose sono tuttavia degenerate quasi subito. Sheila l'ha effettivamente aiutata a sottoporsi a un'operazione, ma con effetti imprevisti. La plastica facciale ha infatti reso Sugar identica a Sheila Carter.

E, così, al risveglio dopo l'intervento, Janet si è ritrovata con il volto della Carter e senza possibilità di tornare indietro. Da quel momento in poi, la sua identità si è dissolta. Si è trasformata in una copia, un’ombra al servizio dell'ex infermiera.

E proprio come un'arma, Sheila l'ha sfruttata in varie occasioni. Steffy Forrester, quindi, non ha ucciso Sheila ma Sugar. E ora, inevitabilmente, si riapre una domanda chiave: dov’è Sheila?Sugar è già morta nella storyline attuale, ma la sua funzione narrativa è di grande importanza. Innanzitutto, la sua comparsa riporta Sheila in scena come fantasma. Tangenzialmente crea una tensione crescente tra Deacon, Finn e Steffy. E le anticipazioni USA ci informano che presto ci sarà un ritorno in scena della Carter, grazie a un vero e proprio salvataggio operato da Deacon e Finn.

Riepilogo delle ultime puntate della soap

Le puntate trasmesse da Canale 5 tra il 28 dicembre e il 3 gennaio hanno avuto un principale filo conduttore: il mistero sulla morte di Sheila Carter e l'ossessione crescente di Deacon. Il padre di Hope vuole dimostrare che i suoi dubbi sono giustificati, anche se nessuno sembra intenzionato a credergli.

Qualcosa è cambiato quando Deacon ha interrogato Lauren Fenmore su Sugar e sul passato di Sheila. Dopo averle raccontato ciò che ha visto al forno crematorio e aver nominato Sugar, Lauren ha deciso di rivelargli dei dettagli assai inquietanti sul passato di Sheila e sulla sua misteriosa amica.

Parallelamente, Luna ha confessato ad RJ di aver passato una notte con Zende dopo aver assunto per errore dei tranquillanti della madre. Zende e Poppy hanno provato a giustificare la ragazza agli occhi del figlio di Ridge e Brooke. Ma inutilmente. RJ è apparso sconvolto. E sembra proprio che la relazione stia per chiudersi.