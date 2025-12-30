Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano nuovi eventi che sconvolgeranno i protagonisti della soap turca. Nelle puntate che verranno rese disponibili da lunedì 5 a venerdì 9 gennaio sul sito di Mediaset Infinity, Ceylin identificherà Sude, la ragazza fuggita dall’organizzazione criminale. Intanto, Ilgaz ed Eren arriveranno da Mahmut, scoprendo così il giro di prostituzione. Spazio anche alle vicende di Parla, che sarà provata dai recenti drammatici episodi familiari, mentre gli uomini di Kadir si travestiranno da medici.

Ceylin difende Secil e identifica Sude

Ilgaz, Eren e Metin inizieranno a indagare su una ragazza sconosciuta arrivata in ospedale. Il procuratore, l’ispettore e il capo della polizia riusciranno a risalire al taxi usato dalla donna grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza. Parallelamente, gli uomini di Kadir riusciranno a introdursi indisturbati in ospedale e tenteranno di rapire Secil. Quest’ultima però riuscirà a salvarsi in tempo, poiché Ilgaz e Ceylin la porteranno a casa loro e la convinceranno a testimoniare. Intanto, Ceylin assumerà la sua difesa, mentre Parla sarà l’intermediaria. Per quest’ultima la situazione sarà alquanto complicata a causa dei trascorsi del suo fidanzato Cinar con Secil e verrà presa dalla gelosia.

Parallelamente, Ceylin identificherà Sude, la ragazza fuggita dall’organizzazione criminale.

Parla è provata dalle recenti vicende, Ilgaz ed Eren trovano Mahmut

Nel frattempo, Parla vivrà momenti di sconforto. Nei giorni precedenti infatti la nipote di Ceylin ha assistito alle liti dei suoi genitori, dovute agli inganni di suo padre Osman ai danni di Aylin, dopo che ha venduto tutti i beni di sua proprietà a causa dei debiti contratti con Kadir. Inoltre, Parla è stata anche sequestrata da Okan e, in aggiunta a questo, si è imbattuta in Secil, che ha avuto dei trascorsi con Cinar. Proprio quest’ultimo cercherà di sostenere la sua fidanzata, ma Parla potrà contare anche sul supporto di tutta la sua famiglia.

Tugce, invece, riuscirà a proseguire le indagini sul giro di prostituzione e, grazie anche alle intercettazioni, arriverà una svolta. Ilgaz ed Eren, infatti, arriveranno da Mahmut, scoprendo che il giro di prostituzione va ben oltre i confini di Istanbul.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ceylin è stata sequestrata

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, rese disponibili sul sito di Mediaset Infinity, Ceylin si è recata allo studio Tilmen insieme a Mercan per incontrare Okan, l’autista di ambulanza che aveva trasportato Tulin in ospedale. Nel frattempo, Ilgaz ha scoperto che lo stesso Okan era presente anche sul set della serie tv in cui un attore è morto in circostanze misteriose, così come era presente quando un ragazzo ha avuto un incidente mortale in motorino.

Le indagini hanno rivelato la verità: tutte e tre le vittime erano donatori di organi, e Okan le ha uccise per far avanzare suo figlio nella lista dei trapianti. Il suo obiettivo era salvarlo con un trapianto di cuore. A quel punto, Okan ha perso il controllo e ha sequestrato Ceylin, Mercan, Yekta e i collaboratori dello studio Tilmen. Ha imposto a Ilgaz di trovare un donatore compatibile per suo figlio entro quattro ore, minacciando di uccidere tutti gli ostaggi se non avesse ottenuto ciò che voleva.