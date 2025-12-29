Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Ender Celebi rivelerà a suo fratello Caner il segreto che la lega a Kaya. La donna svelerà di aver avuto dal nuovo capo dell'azienda Argun un bambino che aveva dato in adozione subito dopo il parto.

Ender confida a Caner di aver avuto un bambino da Kaya

Kaya sospetterà di essere il padre biologico di Erim dopo essere diventato il capo dell'azienda Argun. L'uomo deciderà di fare un test del dna che risulterà essere negativo dopo aver parlato con Ender.

Quest'ultima, intanto, racconterà tutta la verità a suo fratello Caner. Celebi dirà di aver avuto un bambino da Kaya, dato in adozione perché non poteva mantenerlo.

Nel frattempo, Yigit riceverà una lettera scritta da una donna nel corso della cerimonia funebre della madre adottiva. Il ragazzo apprenderà di non essere figlio della donna ma di Ender. Il nuovo arrivato penserà di raggiungere Istanbul in cerca delle sue origini.

Celebi ignara dell'arrivo di Yigit a Istanbul

Le anticipazioni rivelano che Mustafa farà il suo arrivo alla tenuta degli Argun, dove farà partire un colpo di pistola che ferirà Erim alla milza. Il figlio di Halit verrà portato immediatamente in ospedale dove verrà sottoposto all'asportazione dell'organo danneggiato.

I dottori saranno costretti a praticargli una trasfusione di sangue. Kaya si offrirà volontario per donare il sangue per dimostrare a Ender che può fidarsi d lui nonostante sia a conoscenza che non sia suo figlio. Celebi rimarrà al capezzale di Erim, ignara dell'arrivo del suo primogenito Yigit a Istanbul.

Erim ha avuto una sorpresa da parte di Kaya

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine dicembre su Canale 5, Kaya ed Ender Celebi sono apparsi ai ferri corti. La donna è apparsa nascondere qualche segreto legato al nuovo capo dell'azienda Argun. Caner, invece, è rimasto affascinato da Zehra, che però non ha ricambiato le sue attenzioni.

Intanto Erim ha ricevuto una bella sorpresa che ha coinvolto anche Kaya.

Il ragazzo ha preso parte ad un concerto insieme all'uomo, che però non ha avvisato Ender. Quest'ultima è apparsa furiosa con Kakya e gli ha proibito di rivedere il figlio.

Nel frattempo, Alihan e sua sorella Zerrin hanno avuto una discussione nel corso della cena. L'imprenditore ha poi proposto a Zeynep di sposarsi al più presto ed andare a vivere lontano da Istanbul. La coppia ha dovuto fare i conti con le insistenze di Asuman, che ha pretesto di fissare la data per le nozze. Zeynep ha sospettato che Elif non approvasse la sua relazione con Alihan Tasdemir (Onur Tuna).