Nel pomeriggio di lunedì 1° dicembre, sulla casa del Grande Fratello è arrivato un aereo di coppia indirizzato a Grazia Kendi e Mattia Scudieri, nonostante tra i due ci sia soltanto un’amicizia. Rasha Younes, sorpresa dal messaggio, ha commentato: “Manca solo l’aereo per Benedetta e Domenico così esplode tutto, è follia”. Anche Anita Mazzotta ha espresso perplessità, chiedendosi il significato dell’hashtag scelto dai fan, “amanters”.

L'ironia di Rasha

"Addirittura mandano un aereo. È follia, ragazzi. Manca solo l’aereo per Benedetta e Domenico e poi esplode tutto il GF", ha commentato Rasha dopo il messaggio indirizzato a Grazia e Mattia.

Rasha ha poi ribadito quanto l’accaduto l’abbia sorpresa: "Pensa cosa sta succedendo fuori. La fidanzata di Mattia è anche venuta qui per mettere i puntini sulle i. L’aereo è simpatico, Grazia e Mattia sono stupendi, ma tra loro c’è solo amicizia. È un aereo coraggioso, davvero. Da apprezzare il coraggio dei fan".

Anita, invece, si è soffermata sull’hashtag scelto dai fan: "Ma hai visto la pagina che si chiama amanters? Assurdo".

Lei ha sempre qualcosa da dire su tutto e tutti ma guai se dicono qualcosa su di lei e il suo mister mutanda… poi il finto sorriso che fa… ah falsa! #grandefratello pic.twitter.com/xPTdUJPT5H — 𝓒𝓱𝓻𝓲☼☽☯︎❦ (@witcher__20) December 1, 2025

Il messaggio dei fan per Grazia e Mattia

Nel pomeriggio del 1° dicembre, sulla casa del Grande Fratello è arrivato un aereo di coppia indirizzato a Grazia Kendi e Mattia Scudieri con la scritta: "GK e MS, Break Rules".

All’inizio i due concorrenti non avevano capito che il messaggio fosse rivolto a loro, dato che il loro rapporto è sempre stato dichiarato come semplice amicizia. Poi, rendendosene conto, Grazia ha commentato imbarazzata: "No ragazzi, ma cosa significa? Io mi sotterro". Anche Mattia è apparso sorpreso: "Non so se ringraziare o meno in questi casi. Vi ringrazio, ma no".

Grazia, pur avendo ammesso in passato di provare una certa attrazione per il concorrente, si è sempre mantenuta rispettosa dei limiti. Mattia, infatti, è fidanzato con Carlotta Vendemmia, che di recente ha varcato la porta rossa per ribadire pubblicamente che tra loro la relazione procede e che lui è felicemente impegnato.

Cosa pensano alcuni utenti del web

L’aereo indirizzato a Mattia e Grazia non è passato inosservato agli utenti di X. C’è chi ha preso la cosa con ironia e chi, al contrario, l’ha considerata uno spreco di soldi.

Un utente ha criticato l’atteggiamento di Rasha: “Lei ha sempre qualcosa da dire su tutto e tutti, ma guai se qualcuno commenta lei e Omer. Poi quel sorriso finto, una falsa”. Un altro si è soffermato sul senso del messaggio: “Inviare soldi per due che nemmeno stanno insieme è davvero follia”.

Tra i commenti non sono mancati pareri favorevoli: “È una cosa carina. Tutti abbiamo visto il rapporto che c’è tra Mattia e Grazia, quindi è un modo per spronarli”. C’è anche chi ha trovato divertente l’inventiva dei fan: “L’hashtag che hanno usato rimarrà nella storia del programma”.