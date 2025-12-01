Negli episodi della soap tv turca Forbidden Fruit che andranno in onda su Canale 5 dall’8 al 13 dicembre 2025, Zeynep Yilmaz scoprirà che il suo ex fidanzato Alihan Tasdemir è intenzionato ad andare a vivere negli Stati Uniti da solo.

Kemal chiede aiuto a Ender per riconquistare la moglie Zehra

Dopo aver deluso profondamente Zehra (Safak Pekdemir) a causa di Yildiz (Eda Ece), Kemal (Sarp Can Köroğlu) chiederà a Ender (Sevval Sam) di aiutarlo a riconquistare sua moglie. Quest’ultima però non avrà più alcun interesse a portare avanti l’alleanza stretta con Kemal, dopo essere diventata membro del consiglio di amministrazione.

Nel contempo, Dundar (Erdem Kaynarca) organizzerà il suo addio al celibato e inviterà anche Alihan e Hakan (Ahmet Kayakesen). Yildiz intanto si occuperà dell’addio al nubilato della sorella Zeynep, la quale intanto apprenderà che il suo ex fidanzato Alihan vuole partire per gli Stati Uniti d'America per cominciare una nuova vita.

Zeynep conosce Elif, Yildiz viene provocata da Ender

Ben presto, Zeynep conoscerà Elif, la nuova fidanzata di Alihan, e nonostante le sue nozze con Dundar siano sempre più vicine, farà fatica a nascondere la sua evidente gelosia.

Per concludere, Yildiz chiederà al marito Halit (Talat Bulut) il permesso per fare un regalo alla sorella Zeynep: anziché puntare su qualcosa di semplice, finirà per scegliere un regalo parecchio costoso per rispondere a una provocazione della rivale Ender in una gioielleria.

Riepilogo: Alihan disperato a causa di Zeyenep, Ender gli ha concesso il divorzio

Nelle puntate già trasmesse in Italia, dopo aver appreso che la sua ex fidanzata Zeynep è in procinto di sposare Dundar, Alihan si è confidato con il suo amico Hakan, dicendogli di voler voltare pagina in maniera definitiva. Disperato per non essere riuscito a dimenticare la sua ex, l’imprenditore ha valutato l’ipotesi di partire per l’America, per provare a non soffrire più per amore e lasciarsi il passato alle spalle.

Intanto Ender ha concesso ad Alihan il divorzio, dopo aver ottenuto una quota del 15% delle azioni della società da Zerrin. Da quel momento in poi, Ender oltre a fare presente a Halit che non potrà più escluderla da qualsiasi decisione, ha chiesto un ufficio personale all’interno dell’azienda.

Infine, mentre Zeynep ha portato avanti i preparativi per il suo matrimonio con Dundar, in città è arrivata Elif, che sin da subito ha dato l’impressione di essere interessata ad Alihan.