Non ci sarebbe ancora nulla di certo sull'edizione del Grande Fratello Vip prevista per marzo 2026, soprattutto sul fronte della conduzione. Secondo le informazioni che ha diffuso Fanpage, il 18 dicembre, i vertici Mediaset non dovrebbero pronunciarsi sul futuro di Alfonso Signorini prima di lunedì prossimo, quando sarà pubblicata la seconda parte dell'inchiesta di Fabrizio Corona sulle presunte avance del conduttore ad alcuni ex concorrenti del reality. Qualora il direttore non dovesse essere riconfermato, si vocifera che alla guida del format ci potrebbe essere il duo composto da Ilary Blasi e Michelle Hunziker.

Situazione in stand-by fino alla prossima settimana

Da quando è stata pubblicata la prima parte dell'inchiesta di Fabrizio Corona intitolata "Il prezzo del successo", sono affiorati molti dubbi sul futuro del Grande Fratello.

In questi giorni Alfonso Signorini è al centro delle chiacchiere per le presunte avance che avrebbe fatto ad alcuni personaggi che poi hanno partecipato al reality, tra i quali Antonio Medugno.

Chi condurrà la prossima edizione del GF? I fan se lo stanno chiedendo da quando sono trapelate le prime indiscrezioni su quello che sarebbe accaduto tra lo storico presentatore della trasmissione e alcuni ragazzi che ambivano a fare televisione partendo dalla casa più spiata d'Italia.

Secondo quello che si legge su Fanpage oggi, 18 dicembre, i vertici Mediaset non avrebbero ancora preso una decisione e starebbero aspettando la pubblicazione della seconda parte dell'inchiesta di Corona (che dovrebbe avvenire lunedì 22 dicembre) per avere un quadro più completo della situazione.

Gli scenari possibili sul futuro del Grande Fratello

Prima di lunedì prossimo non dovrebbe essere presa nessuna decisione sull'edizione Vip del Grande Fratello che è prevista a partire da marzo 2026.

Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe sia la riconferma di Alfonso Signorini alla conduzione (soprattutto se non dovessero emergere prove evidenti di quello di cui è stato accusato in questi giorni) che la sua sostituzione.

Stando a quello che ha svelato Deianira Marzano sui social, le principali candidate a prendere il posto di Signorini sarebbero Ilary Blasi e Michelle Hunziker (si tratterebbe di una conduzione in coppia, qualcosa di inedito per il programma di Canale 5).

Tre mesi al debutto in prima serata

A oggi, 18 dicembre, l'esordio della nuova edizione Vip del Grande Fratello è previsto il primo lunedì di marzo, quindi tra meno di tre mesi.

Prima di pensare al cast o a eventuali novità nel meccanismo, i vertici di rete dovranno sciogliere il nodo conduttore e ciò potrebbe accadere già all'inizio della prossima settimana.