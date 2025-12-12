Cosa sta succedendo tra Anita e Jonas? A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello, tra quelli che i fan hanno ribattezzato "Jonita" c'è stata una dura lite a causa dei dubbi che lui ha iniziato ad avere sulla fidanzata. Jonas si è chiesto se Anita si fosse legata a lui solo per andare avanti nel gioco e questo ha portato a una discussione. Il ragazzo ha provato a rimediare scrivendole una lettera, ma lei ha preferito non commentare dopo averla letta.

L'improvviso allontanamento tra i Jonita

Dopo Rasha e Omer, altri due concorrenti del Grande Fratello sembrano essere ai ferri corti.

Quando mancano tre giorni alla fine del programma, in Jonas sono emersi alcuni dubbi su Anita e sulla sincerità del sentimento che dice di provare per lui.

Il giovane ha preso da parte la compagna e, senza girarci troppo intorno, le ha chiesto: "Hai giocato con me?".

Il protagonista del reality ha anche realizzato uno schema di tutte le cose che non gli tornano, lo ha mostrato alla fidanzata e le ha fatto una serie di domande per capire se avesse ragione o si stesse sbagliando.

"Ma ti pare? Sarei un'incredibile giocatrice se fosse come dici tu", ha ribattuto Anita prima di indispettirsi.

"Tutti i punti tornano, hai fatto proprio una bella giocata", ha aggiunto Jonas con tono deciso.

La coppia ha bisticciato per un po', poi è calato il gelo e nessuno dei due ha cercato un chiarimento davanti alle telecamere.

L'opinione dei fan del Grande Fratello

I dubbi che ha espresso Jonas su Anita, a un passo dalla fine del Grande Fratello, hanno sorpreso il pubblico: da un lato c'è chi è d'accordo con il finalista, dall'altro chi pensa che starebbe trovando una scusa per chiudere la relazione.

"Si è svegliato finalmente", "La lite come quella degli Shailenzo prima della finale, tutto da copione", "Ma sta fuori? Povera Anita", "Ha tirato fuori questa cosa proprio oggi che lei è triste per la madre", "Lui è intelligente, ora vuole vincere e Anita non gli serve più", "Ha ragione, anche lei è una giocatrice", "Che recita che sta facendo solo perché ha capito che vincerà Anita", "Che falsi entrambi, guarda caso litigano a pochi giorni dalla finale", "Una lite sul nulla e voi ancora credete a questi due?", si legge su X.

La lettera che non smuove Anita

Dopo aver discusso con Anita, Jonas ha deciso di scriverle una lettera per provare a spiegarle perché ha iniziato a dubitare di lei.

Le telecamere del Grande Fratello, però, hanno ripreso la ragazza che leggeva le parole del fidanzato ma, pochi minuti dopo, si è allontanata dalla camera da letto senza fare commenti.

Anita, dunque, è ancora arrabbiata con il compagno e non è detto che lo perdonerà per come si è comportato nelle ultime ore.