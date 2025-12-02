L'edizione Vip del Grande Fratello è prevista per marzo 2026, ma già da ora stanno circolando i nomi dei personaggi famosi che potrebbero andare a vivere nella casa più spiata d'Italia. Secondo Lorenzo Pugnaloni, ad esempio, Martina De Ioannon dovrebbe entrare in gioco sin dall'inizio, invece l'ingresso di Gianmarco Steri dovrebbe avvenire a programma già cominciato. Sarah Esposito e Rosario Guglielmi di Temptation Island, invece, starebbero facendo di tutto pur di essere scelti come concorrenti.

Le ultime indiscrezioni sui futuri concorrenti

Salvo cambi di programma, l'edizione Vip del Grande Fratello si farà e l'esordio è previsto per marzo 2026.

Si dice che la maggior parte dei concorrenti sarebbero già stati scelti, e che Pier Silvio Berlusconi avrebbe approvato la lista inviatagli dagli autori e da Alfonso Signorini.

Nelle ultime ore, però, Lorenzo Pugnaloni ha incuriosito i fan facendo i nomi di quattro personaggi noti che tra qualche mese potrebbero varcare la soglia della porta rossa.

"Lollo vi anticipa la presenza di Martina e Gianmarco: lei sarà la prima ad entrare, lui durante", ha scritto l'esperto di gossip sul suo profilo Instagram.

Si vocifera che gli ex tronisti di U&D potrebbero ritrovarsi a dover convivere con una loro vecchia conoscenza, ovvero una persona con la quale non mancherebbero confronti e chiarimenti (il blogger non ha ancora svelato la sua identità).

Un ex di Temptation Island nella casa

Sempre Pugnaloni ha informato fan e curiosi del fatto che nel cast della prossima edizione del Grande Fratello ci dovrebbe essere almeno un ex volto di Temptation Island.

"Rosario e Sarah starebbero facendo di tutto per essere inseriti. Che vinca il migliore, dato che uno dell'ultima edizione quasi sicuramente entrerà", ha svelato l'esperto sui social.

Il passato in televisione dei candidati

Martina e Gianmarco sono conosciuti per la loro partecipazione a Uomini e donne: entrambi sono stati tronisti nell'edizione 2024/2025, ma si sono fidanzati solo un mese fa dopo aver chiuso le storie che avevano con Ciro e Cristina (i corteggiatori che hanno scelto davanti alle telecamere di Canale 5).

Rosario e Sarah, invece, sono stati tra i protagonisti di Temptation Island 2025: tutti e due i ragazzi hanno concluso il viaggio nei sentimenti da single, anche se non sono mancati i ritorni di fiamma con i loro ex (Lucia e Valerio).

Il giovane imprenditore era stato scelto come tronista di U&D a settembre, ma i racconti della sua ex sugli incontri intimi che avrebbero avuto nei giorni precedenti hanno fatto saltare tutto.

Per mesi i fan hanno sperato di vedere anche Sarah sulla poltrona rossa, ma la redazione non ha mai pensato a lei e forse anche per questo motivo si starebbe proponendo per il Grande Fratello Vip.