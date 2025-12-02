Emre lascerà Sirin nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Mi hai ingannato", dirà dopo aver visto le sue foto in intimità con Sarp.

Le anticipazioni tv rivelano che Emre si lascerà coinvolgere da Sirin e crederà anche alle sue bugie quando gli parlerà dell'abuso di Sarp. La storia partirà a gonfie vele, ma Bahar non avrà intenzione di lasciare che sua sorella rovini la vita anche a Emre e gli manderà le foto che ha scattato con Sarp.

Il colpo di fulmine di Emre e Sirin

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Emre inizierà a flirtare con Sirin e presto le cose tra loro si faranno serie.

Il proprietario del bistrot sarà molto attratta nella ragazza che non perderà occasione per punzecchiare Ceyda. Sirin si presenterà spesso al locale di Emre e questo farà disperare Ceyda, sia perché proverà un interesse per il suo ex e sia perché lei conosce bene la malvagità della ragazza. Al primo invito a cena, Sirin dirà a Emre che suo cognato ha abusato di lei, raccontandogli una sofferenza inesistente. Lui sarà molto colpito dalla fragilità e dall'altruismo di Sirin che gli spiegherà di evitare l'argomento perché non vuole ferire sua sorella Bahar. In questa occasione, Emre confiderà a Sirin che si sta innamorando di lei e questo darà una svolta alla loro relazione. Ceyda, preoccupata per il suo ex, non esiterà a metterlo in guardia e gli dirà che in realtà Sirin ha un animo cattivo, ma lui non darà peso a tutto questo e proseguirà per la sua strada.

Le parole di Ceyda infastidiranno molto Hatice che prenderà le parti di sua figlia e incrinerà il bel rapporto che aveva con lei.

Grossa delusione per Emre a La forza di una donna

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Emre si fiderà ciecamente di Sirin, convinto di aver trovato la ragazza giusta per lui. Lei, tuttavia, non cambierà il suo modo di essere e quando Bahar tornerà a casa con Sarp farà di tutto affinché veda le foto scattate con lui in intimità. Sirin non avrà più le immagini sul telefono, ma spingerà Piril a mostrare tutto a Bahar durante un litigio. Questo affronto non sarà tollerato da Enver che per l'ennesima volta caccerà di casa sua figlia. Sirin non si perderà d'animo e chiederà l'aiuto di Emre che la accoglierà con piacere.

Ceyda proverà per l'ennesima volta a metterlo in guardia, ma Emre a quel punto reagirà male dicendole che Sirin è una vittima ed è stata abusata da Sarp. A dare una svolta a tutto sarà Bahar che poco dopo invierà a Emre le foto in intimità di Sirin e suo cognato, per dimostrargli che non c'è stato nessun abuso. Lui, deluso e arrabbiato, lascerà Sirin in un'area di sosta: "Mi hai ingannato", le dirà invitandola a tornare a Istanbul, "Lascio la tua roba al bar". Per la ragazza sarà una grande sconfitta e non potrà fare altro che accettare la situazione.

L'appoggio di Hatice e la speranza di una vita migliore per Sirin

Nelle puntate de La forza di una donna in onda in Italia, Sirin ha appena conosciuto Emre e i due sembrano piacersi molto.

Ad accorgersi del feeling nato sin dal primo incontro è stata Hatice che ha subito appoggiato la coppia. La donna, infatti, è convinta che se Sirin e Emre si fidanzassero sua figlia guarirebbe dalla sua ossessione per Sarp. Nonostante sappia che Ceyda è ancora legata a Emre e che è il padre di suo figlio, Hatice preferisce appoggiare sua figlia. Enver non è d'accordo con sua moglie, ma sa che non può intromettersi in una storia così delicata, anche perché Emre non sa di avere un figlio.