Nei giorni scorsi sul web si è sparsa la voce che tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo ci fosse una crisi in corso, e tutto era partito dal un reciproco "unfollow" su Instagram. La dama e il cavaliere di Uomini e donne, però, sono intervenuti per smentire questa indiscrezione: tra i due va tutto benissimo e se hanno smesso di seguirsi sui social per un po' di tempo è perché entrambi non sono esperti di tecnologia.

Cos'è successo tra Agnese e Roberto

Meno di una settimana fa, alcuni fan di Uomini e donne si sono accorti che Agnese e Roberto non si seguivano più su Instagram e questo è bastato a dare il via ad una serie di chiacchiere sul loro rapporto.

Nel giro di poche ore, infatti, sul web si è sparsa la voce su una presunta crisi in corso tra i due protagonisti del trono Over, un'indiscrezione che è stata condivisa anche da Lorenzo Pugnaloni sul suo account social.

A distanza di alcuni giorni da questi rumor, De Pasquale ha deciso di intervenire per fare un po' di chiarezza.

La dama del dating-show, infatti, ha scritto sul suo profilo Ig: "Io e Roberto non siamo in crisi. Va tutto bene, siamo solo due boomer che fanno un sacco di disastri. Ci adoriamo sempre".

Le parole di Roberto sul web

Anche Roberto ha preso parola su Instagram e ha confermato la versione della fidanzata su quello che è successo nei giorni scorsi, quando si sono unfollowati da un momento all'altro.

"A quanto pare basta un togli segui per far nascere una rottura. Non è così, sono solo un uomo di mezza età imbranato con la tecnologia. L'amore vero non vive di follow ma nella vita reale. Tranquilli", ha scritto il cavaliere di Uomini e donne sul suo account social.

Insomma, De Pasquale e Priolo non si sono lasciati e ci hanno tenuto a sottolinearlo in maniera sia pungente che ironica sul web.

Ultima puntata del 2025 per Uomini e donne

Agnese e Roberto si sono fidanzati nel corso dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, quella che a partire da oggi, 19 dicembre, andrà in vacanza per qualche settimana.

La puntata che sarà trasmessa in tv questo venerdì, infatti, sarà anche l'ultima di quest'anno e darà il via ad una pausa del format che dovrebbe concludersi mercoledì 7 gennaio.

Sulle registrazioni, invece, al momento non ci sono novità: non si sa se le riprese del dating-show andranno avanti anche durante lo stop natalizio oppure se ricominceranno di pari passo con il ritorno del programma su Canale 5.

I fan sono curiosi di vedere la scelta di Flavio (che è stata registrata lunedì scorso), ma dovranno aspettare almeno un mese perché ci sono altre puntate che devono ancora andare in onda prima di quella in cui il tronista si è fidanzato con la corteggiatrice Nicole.