Oggi, 2 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne e una delle storie che sono state raccontate è quella di Cinzia e Lanfranco. I due si frequentano da un mese e mezzo, lui sarebbe pronto ad uscire dal programma, ma lei non se la sente perché teme che il cavaliere sarebbe più attratto da donne più giovani. Le anticipazioni del web svelano che questa frequentazione rimarrà in stand-by a lungo a causa delle perplessità della dama.

Il legame e i dubbi sul passato

Gran parte della puntata di Uomini e donne del 2 febbraio è stata dedicata al motivo per il quale Cinzia ha detto "no" alla proposta di Lanfranco di continuare a conoscersi lontano dai riflettori.

La dama ha palesato parecchi dubbi sul futuro con il cavaliere, in particolare su quanto gli interesserebbe davvero: lo scetticismo della protagonista del trono Over deriva soprattutto dalle relazioni passate dell'imprenditore, la maggior parte delle quali con ragazze molto più giovani di lui.

Maria De Filippi ha provato a suggerire all'uomo come dovrebbe comportarsi per cercare di far sbloccare Cinzia, e per farlo ha anche chiesto aiuto a Tina Cipollari, che ha commentato il tutto con la sua solita ironia.

Gli spoiler sul futuro a Uomini e donne

Le anticipazioni del web svelano che tra Cinzia e Lanfranco non accadrà nulla di rilevante, nel senso che la loro conoscenza vivrà una lunga fase di stallo dopo il confronto che è andato in onda il 2 febbraio.

La dama e il cavaliere di Uomini e donne, dunque, continueranno a frequentare lo studio senza prendere una decisione sul loro rapporto.

Il parere degli spettatori su X

Tra chi ha visto la puntata di Uomini e donne del 2 febbraio c'è chi ha commentato la storia tra Cinzia e Lanfranco schierandosi palesemente.

"Ha ragione lei, scappate da uomini che si fidanzano con le coetanee ma poi buttano l'occhio su quelle più giovani", "Per carità, Cinzia lascia perdere", "Questi due si frequentano da mesi e nessuno gli dice di uscire dal programma, come sempre due pesi e due misure", "Che ridicoli entrambi", "Quindi come va a finire?", si legge su X nel giorno in cui è prevista una nuova registrazione del dating-show di Canale 5.