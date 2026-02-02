Il daytime di Amici che è andato in onda il 2 febbraio è stato quasi interamente dedicato ad una lite tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Dopo l'ultimo speciale, infatti, i due professori si sono ritrovati in studio e hanno dato via ad un lungo ed accesissimo confronto sull'esibizione di Riccardo: il tutor del ragazzo ha invitato la collega a non esprimere giudizi tecnici perché non ne avrebbe le competenze, poi ha chiesto l'aiuto della produzione e di uno dei vocal coach.

Scintille nella commissione di canto di Amici

Accantonata l'eliminazione di Maria Rosaria da Amici, nella scuola sono ricominciati gli scontri tra i professori.

Il 2 febbraio, ad esempio, il pubblico di Canale 5 ha assistito ad un lungo litigio tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli: è stato il docente di canto a convocare la collega in studio per chiederle spiegazioni sull'insufficienza che ha dato a Riccardo.

La maestra ha motivato il suo voto e ha anche detto di averlo aumentato di mezzo punto perché in puntata il giovane sarebbe stato più preciso e credibile, ma questo non è bastato per rasserenare gli animi.

"Tu parli di tecnica e di intonazione, ma non lo puoi fare perché non sei esperta", ha tuonato Zerbi nel daytime odierno.

L'intervento della produzione in collegamento

Nella discussione che c'è stata tra i due docenti di Amici si è intromessa anche una persona che lavora nella produzione e lo ha fatto leggendo il giudizio che Anna Pettinelli ha dato all'esibizione di Riccardo dopo le prove.

Secondo Rudy Zerbi la collega sarebbe incoerente e poco oggettiva, e per dimostrarlo ha anche chiesto il parere tecnico di un vocal coach sull'esibizione di Riccardo.

La lite è andata avanti per molto tempo e si è conclusa con un nulla di fatto: entrambi i professori sono rimasti della loro idea.

Le opinioni dei fan sui social

L'ennesima lite tra Zerbi e Pettinelli ha un po' stufato i telespettatori, in particolare chi avrebbe preferito un daytime dedicato agli allievi e non ai professori.

"Anche la produzione e il vocal coach non li sopportano più", "Il trattamento che riservano ad Anna Pettinelli è imbarazzante", "Riccardo ha stonato, ha ragione lei", "Non ne posso più di queste liti", "Cosa abbiamo fatto di male per dover assistere al teatrino tra questi due?", si legge su X il 2 febbraio.