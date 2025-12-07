Le trame su ciò che succederà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore dal 15 al 19 dicembre su Rai 1 rivelano che Rosa Camilli verrà lasciata da sola dal suo fidanzato Marcello a pochi giorni dalle feste natalizie.

Barbieri, dopo aver ricevuto un messaggio allarmante da parte della sua ex Adelaide, deciderà di raggiungerla a St. Moritz per accertarsi del fatto che non commetta follie.

Intanto, Umberto non potrà nascondere il suo dispiacere per l'assenza di Adelaide a Milano in vista del periodo natalizio, mentre Mario chiederà a Caterina di diventare sua moglie.

Rosa viene lasciata da sola: anticipazioni Il Paradiso delle signore 15-19 dicembre

La contessa Adelaide annuncerà ai suoi cari che non intende trascorrere a Milano il periodo delle feste natalizie, motivo per il quale si trasferirà a St. Moritz insieme al suo fedele Italo per passare delle giornate in assoluto relax.

Prima di andare via, la contessa farà recapitare un messaggio criptico al suo ex fidanzato Marcello Barbieri: parole che lo allarmeranno, al punto che il ragazzo prenderà in considerazione l'ipotesi di un gesto estremo da parte della donna.

Matteo, però, cercherà di tranquillizzarlo e gli consiglierà di non fossilizzarsi su questo pensiero, ma Marcello andrà avanti per la sua strada e deciderà di raggiungere la contessa a St.

Moritz, lasciando così da sola la sua attuale fidanzata Rosa Camilli, a pochi giorni dal Natale.

Umberto Guarnieri soffre per la contessa Adelaide, Mario stupisce Caterina

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Umberto ammetterà a Enrico di soffrire per la lontananza da Adelaide e per la sua assenza a Villa Guarnieri in vista del periodo delle festività natalizie.

Enrico, però, cercherà di spronare il commendatore Guarnieri a guardare avanti e riprendere in mano le redini della sua vita, lasciandosi alle spalle il passato.

Mario, invece, sorprenderà Caterina con una proposta di matrimonio con tanto di anello.

Mario era tornato dopo un periodo di assenza

Negli episodi precedenti della soap, Mario è rientrato a Milano dopo un periodo di assenza, presentandosi come il nuovo fidanzato di Caterina Rinaldi.

Un colpo di scena sorprendente per Roberto Landi, dato che in passato aveva avuto una relazione sentimentale con Mario e i due sembravano fatti per stare insieme.

Mario, invece, ha scelto di cambiare radicalmente la sua vita, lasciandosi alle spalle quella storia d'amore che i due avevano vissuto in gran segreto a Milano.