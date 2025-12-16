Cihan sarà in gravi condizioni dopo essere stato colpito al petto da un'arma da fuoco nella puntata de La notte nel cuore di martedì 23 dicembre.

Le anticipazioni rivelano che Melek si troverà in una gioielleria quando dei rapinatori armati faranno irruzione. Cihan correrà a proteggerla, ma sarà gravemente ferito da un proiettile e portato in ospedale. Melek sarà disperata e si pentirà di essere stata dura con suo marito.

Perihan dirà addio alla Cappadocia grazie a Sumru

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Perihan lascerà la Cappadocia, ma questo non basterà a ricucire il matrimonio di Cihan e Melek.

Quest'ultima sarà ancora arrabbiata con suo marito dopo averlo sorpreso con Perihan. Quello che Melek non riuscirà a sopportare sarà la bugia che Cihan le ha raccontato escludendo ogni legame con Peri, quando invece sono stati insieme. Cihan farà di tutto per tornare con Melek, ma lei non vorrà saperne. Nel frattempo, si avvicinerà il matrimonio di Sumru e Tahsin e per l'occasione Melek si recherà in una gioielleria per acquistare qualcosa da indossare alla cerimonia. Cihan seguirà di nascosto sua moglie con l'intento di parlarle appena uscirà dal negozio e aspetterà fuori in macchina. Mentre Melek sarà nella gioielleria, dei malviventi entreranno per una rapina e semineranno il panico. Gli uomini, armati, deruberanno il negoziante e appena Cihan si accorgerà di tutto correrà in gioielleria per proteggere Melek.

La rapina che cambierà tutto ne La notte nel cuore

Nella puntata de La notte nel cuore di martedì 23 dicembre, il rapinatore terrà Melek sotto tiro e Cihan le farà da scudo, provando a calmarlo. Purtroppo, ogni sforzo risulterà vano e quando il ladro si accorgerà che sta arrivando la polizia premerà il grilletto e colpirà Cihan in pieno petto, che crollerà sul pavimento tra le braccia di Melek. La donna sarà disperata e sarà subito evidente che le condizioni di Cihan sono molto gravi. Sansalan verrà portato in ospedale e lotterà tra la vita e la morte, mentre Melek, in lacrime, si pentirà di essere stata così dura con lui.

L'arrivo di Perihan ha messo in discussione il solido legame di Cihan e Melek

Nelle puntate precedenti de La notte nel cuore, a Villa Sansalan è arrivata Peri presentandosi come la fidanzata di Cihan. Ad accoglierla è stato Bunyamin, perché il resto della famiglia era da Sumru. L'uomo è rimasto perplesso di fronte alla presentazione di Perihan, ma lei ha subito rimediato dicendogli che stava solo scherzando. Al suo arrivo, Cihan ha abbracciato Peri con entusiasmo e Melek è stata subito gelosa di lei. Per rassicurare sua moglie, Cihan le ha detto che tra lui e Peri c'è sempre stata solo amicizia e non ha mai pensato minimamente a una relazione con lei. In realtà, però, Cihan e Perihan hanno avuto una storia a Berlino e la donna è tornata per sapere come mai è stata lasciata senza un motivo. Per Sansalan è stata una cosa di poco conto, ma Peri è ancora innamorata di lui.