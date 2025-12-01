Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una visita a sorpresa e insolita per due protagonisti. Nell'episodio che verrà trasmesso martedì 9 dicembre alle 16 su Rai 1, Umberto Guarnieri si presenterà da Marcello Barbieri e Rosa Camilli . L'incontro avrà lo scopo di avvertire i due fidanzati del gesto estremo compiuto da Adelaide. Intanto, Odile si sentirà in colpa per quanto accaduto a sua madre, mentre Caterina riceverà una bella notizia.

Umberto avvisa Marcello e Rosa di quanto accaduto ad Adelaide

Rosa e Marcello riceveranno una visita inattesa da una persona che mai avrebbero immaginato potesse presentarsi da loro.

Si tratterà di Umberto Guarnieri e il suo arrivo non sarà affatto piacevole, poiché le anticipazioni della puntata successiva rivelano che Umberto informerà i due fidanzati del gesto estremo di Adelaide , che ha tentato di togliersi la vita. È quindi scontato che i due ragazzi rimarranno profondamente scossi dopo le parole di Guarnieri. Vale la pena ricordare che il tentativo della contessa di farla finita è stato dettato dal dolore per la fine della sua relazione con Marcello e per il nuovo fidanzamento di quest'ultimo con Rosa.

Odile si sente in colpa per quanto accaduto ad Adelaide

Nel frattempo, Odile si sentirà terribilmente in colpa per quanto accaduto a sua madre Adelaide, che ha tentato di togliersi la vita.

A Il Paradiso delle signore, intanto, tornerà a farsi sentire l'aria di competizione con la Galleria Milano Moda. Gianlorenzo Botteri , infatti, perderà contro i fratelli Marchesi, i quali sono riusciti ad accontentare Chiara e Rebecca Brugnoli. Le due sorelle hanno scelto un abito realizzato da Ettore e Greta, preferendolo a quello proposto da Botteri. Quest'ultimo, però, non perderà la voglia di rivincita e si mostrerà pronto ad affrontare la prossima sfida contro i suoi avversari. Spazio anche alle vicende di Caterina, che riceverà buone notizie: potrebbero riguardare il trasferimento di Mario a Milano. Nel corso della puntata, infatti, Roberto scoprirà che Oradei è tornato stabilmente in città.

Mario riprenderà a lavorare al Circolo e, una volta appresa la notizia, Landi vorrà avere subito un confronto con lui.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Greta ha mentito a Silvana

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore, trasmesso su Rai 1, Greta è stata riconosciuta da Silvana al Circolo. La madre di Matteo, convinta di aver già visto la stilista a Crema, le ha rivolto alcune domande, ma la ragazza ha negato di essere la persona ricordata dalla signora Portelli. Tuttavia, al termine della conversazione, Greta è corsa ad avvertire Ettore, rivelandogli di essere stata riconosciuta da Silvana: un dettaglio che ha rappresentato un ostacolo al loro piano di vendetta.