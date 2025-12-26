Emre dirà a Ceyda che Arda è in ospedale nella puntata de La forza di una donna di sabato 27 dicembre: in questa occasione la donna confesserà che il bambino è suo figlio.

Le anticipazioni tv rivelano che Emre chiederà a Ceyda come mai gli abbia nascosto che è madre. Lei gli spiegherà che era troppo difficile rispondere alle domande sulla sua situazione, visto che sua madre le impedisce di vedere Arda. L'uomo, però, continuerà ad ignorare di essere il padre del bambino.

Il ritorno di Emre dal paese natale

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Emre tornerà dal suo viaggio in paese e andrà al suo locale.

Bahar lo accoglierà con entusiasmo, ancora grata per il lavoro che le permette di riprendere in mano la sua vita. Dopo aver salutato Hatice, Emre andrà in cucina da Ceyda e le dirà che il suo viaggio non è stato molto utile. L'uomo spiegherà che la casa che avrebbe dovuto vendere è rimasta ancora senza acquirenti, ma aggiungerà di essere andato a far visita a sua madre. Ceyda cambierà faccia, ma Emre continuerà a raccontare: "Non era in casa". La donna sembrerà sollevata, ma subito dopo il suo ex le spiegherà che la sua famiglia non c'era perché era andata in ospedale ad accompagnare Arda. Allarmata, Ceyda telefonerà subito a sua sorella per avere notizie del bambino ma non riceverà nessuna risposta.

Emre le darà il suo telefono e solo allora Ceyda riuscirà a mettersi in contatto con lei. La conversazione sarà brevissima, anche perché la sorella chiederà ulteriormente denaro. Emre ascolterà tutto e rassicurerà Ceyda: "Se sono usciti dall'ospedale, Arda sta bene". "Perché non mi hai detto che hai un figlio?" chiederà l'uomo.

Aria di vendetta a La forza di una donna: Suat deciso a punire Sarp

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 27 dicembre, Emre chiederà a Ceyda come mai gli abbia nascosto di avere un figlio. La donna sarà molto imbarazzata, ma spiegherà che sua madre non le permette di vedere Arda e parlarne significherebbe rispondere a troppe domande. Nel frattempo, Piril recupererà le foto di Sarp e Sirin e sarà tentata di mandarle.

Poi, però, la donna scoppierà in un pianto disperato tra le braccia di suo padre. Suat deciderà di punire Sarp togliendogli il suo patrimonio, ma per farlo studierà un piano in modo da far sembrare Nezir come l'artefice di tutto.

Emre ha iniziato una storia con Sirin e non sa che ha un figlio

Nelle puntate precedenti, Emre ha assunto Ceyda e Hatice al suo locale. In questo modo l'uomo ha potuto riempire il posto lasciato vuoto da Bahar e Idil e ha aiutato la sua ex ad uscire da un periodo difficile. Emre vuole bene a Ceyda, perché molti anni prima tra loro c'è stata una bella storia d'amore. Quello che l'uomo ignora è che Arda è suo figlio e Ceyda ha preferito tagliarlo fuori dalla sua vita perché temeva di obbligarlo a prendersi le sue responsabilità. Attualmente Emre ha iniziato da poco una relazione con Sirin che a lui si è presentata come una ragazza sensibile.