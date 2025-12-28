Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano due nuove coppie destinate a creare scalpore. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 7 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Irene organizzerà una cena con Cesare per fare un passo importante con lui e tra i due scatterà un bacio. Intanto, Odile metterà al corrente la sua famiglia delle imminenti nozze con Ettore, ma Umberto non prenderà affatto bene la notizia. Spazio anche a una lite tra Rosa e Marcello, e il diverbio sarà ancora una volta causato da Adelaide.

Irene e Cesare si baciano

La frequentazione tra Irene e Cesare sta per raggiungere un punto cruciale.

La capo commessa de Il Paradiso delle signore vorrà fare un passo importante con Brugnoli e, per dare una svolta al loro rapporto, organizzerà una cena speciale. Le anticipazioni dell’episodio successivo rivelano che la serata prenderà una piega inaspettata: tra Irene e Cesare scatterà il primo bacio. Le trame, tuttavia, non chiariscono se i due decideranno di ufficializzare la loro relazione né quali saranno le loro reazioni dopo questo primo avvicinamento. Intanto, proseguirà a gonfie vele la storia d’amore tra Odile ed Ettore, dopo che quest’ultimo ha chiesto la mano alla sua fidanzata.

Umberto non vede di buon occhio le nozze tra Odile ed Ettore

Nel frattempo, sarà Odile a mettere al corrente la sua famiglia della svolta nella sua relazione con Ettore.

La figlia di Adelaide informerà i suoi cari che lo stilista della Galleria Milano Moda le ha regalato l’anello di fidanzamento e le ha chiesto di sposarlo. Le anticipazioni della puntata del 7 gennaio rivelano soltanto quale sarà la reazione di Umberto alla notizia: Guarnieri, infatti, non sarà affatto contento della decisione di Odile di sposare Ettore e si mostrerà piuttosto perplesso. Non è invece trapelata alcuna informazione sulle parole o sulla reazione di Adelaide di fronte alla scelta della figlia di convolare a nozze con Marchesi. Infine, ci sarà un nuovo diverbio tra Marcello e Rosa, dopo che Barbieri confesserà alla sua compagna che Adelaide ha voluto donargli il roseto. Rosa sarà irremovibile: non vorrà che Marcello accetti il regalo, convinta che si tratti solo dell’ennesimo tentativo della contessa di tenerlo legato a sé.

La giornalista pretenderà inoltre che il fidanzato chiuda definitivamente ogni rapporto con la sua ex, considerando conclusa la loro storia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Irene è andata in montagna con Cesare

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse su Rai 1, Cesare ha invitato Irene a Gstaad per trascorrere qualche giorno in montagna insieme a lui e alle sue sorelle, Chiara e Rebecca. La capo commessa ha accettato di partire con Brugnoli per le festività natalizie e ha iniziato a preparare gli abiti adatti, desiderosa di fare una buona impressione. Nel frattempo, Roberto ha preferito rimanere a Milano per trascorrere le feste con i colleghi, che ormai considera la sua vera famiglia. Mario, invece, si è trasferito nel capoluogo lombardo per stare vicino alla fidanzata Caterina, alla quale ha da poco fatto la proposta di matrimonio.