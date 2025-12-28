Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano un viaggio della protagonista dal risvolto inaspettato. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Martina si allontanerà dalla tenuta e si recherà improvvisamente in carcere per fare visita a Cruz. Intanto, Alonso scoprirà il reale motivo della fuga di sua nipote e, una volta venuta a galla la verità, tutti resteranno sconvolti. Inoltre, Martina sarà costretta a chiedere scusa a Manuel e Catalina per il gesto compiuto di nascosto.

Martina lascia La Promessa per andare a trovare Cruz in carcere

Martina si assenterà per qualche tempo da La Promessa senza rivelare a nessuno le motivazioni del suo viaggio improvviso.

Alonso però verrà a sapere la terribile verità e la reale causa dell’allontanamento di sua nipote dalla tenuta. Martina, infatti, si recherà in carcere per fare visita a sua zia Cruz. Una volta rientrata a casa, dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni, poiché il marchese pretenderà spiegazioni. Messa di fronte alle sue responsabilità, Martina ammetterà la verità e il suo gesto susciterà grande scalpore, dando origine a un nuovo scandalo che colpirà la famiglia De Lujan. Martina sarà quindi costretta a chiedere scusa anche a Manuel e Catalina, che nel frattempo saranno sconvolti per quanto accaduto.

Catalina vuole sposare Adriano

Nel frattempo, Emilia arriverà a La Promessa per assistere Catalina e i due gemelli.

La sorella di Manuel, inoltre, troverà il coraggio di confessare la verità a tutta la famiglia riguardo alla paternità dei suoi bambini. Una volta scoperto che Adriano è il padre biologico dei neonati, Catalina annuncerà di volerlo sposare, comunicandolo a suo padre Alonso. Il marchese, dal canto suo, darà la sua benedizione al matrimonio della figlia. Intanto, proseguiranno le indagini di Curro e Pia per fare luce su ciò che è accaduto a Dolores. I due arriveranno a ipotizzare che, nell’omicidio dell’ex domestica, possa esserci una qualche responsabilità di Lorenzo De La Mata. Infine, alla tenuta arriverà anche Eugenia, e il ritorno della moglie del capitano provocherà scompiglio tra gli abitanti del palazzo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana è morta

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Jana è deceduta dopo essere stata ferita da un colpo di arma da fuoco. Alonso ha impedito a Manuel di seppellire sua moglie nella tomba della famiglia De Luján, scatenando l’ira del ragazzo. Tuttavia, l’erede del marchesato ha poi accettato la decisione del padre, per evitare che la consorte riposasse accanto a Cruz. Manuel, intanto, ha vissuto giorni di profondo dolore dopo essere rimasto vedovo e ha iniziato a isolarsi nella stanza della defunta moglie, trattando male chiunque provasse ad avvicinarlo. Ramona, invece, ha avvisato Curro che, secondo lei, la scomparsa del dottor Gamarra potrebbe avere un legame con il decesso di Jana.