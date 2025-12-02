Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un grande inganno destinato a venire alla luce. Nella puntata che andrà in onda venerdì 12 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Adelaide convocherà Rosa Camilli a Villa Guarnieri con un intento ben preciso. La contessa ingannerà Camilli, la quale sarà convinta che la nobildonna abbia tentato di togliersi la vita. In realtà non sarà così, poiché si tratterà soltanto di una messinscena. Spazio anche alle vicende di Caterina e Mario, ormai prossimi alle nozze, mentre Fulvio sarà sconvolto all’idea che sua figlia stia per sposarsi.

Adelaide finge di essere accogliente con Rosa

Adelaide porterà avanti il suo piano di vendetta contro Marcello e Rosa. Nei giorni precedenti la contessa ha provato a togliersi la vita, lasciando Barbieri nella disperazione più totale. Marcello infatti si è sentito terribilmente in colpa per il gesto estremo compiuto dalla sua ex compagna, al punto da decidere di rimandare le nozze con la sua fidanzata. Ci sarà un colpo di scena inaspettato quando Adelaide convocherà Rosa a Villa Guarnieri, mostrandosi accogliente nei confronti della sua rivale in amore. Rosa non sarà consapevole che la contessa la sta soltanto ingannando, poiché si tratterà di una farsa. Verrà alla luce un’inattesa verità: Adelaide ha soltanto simulato il tentativo di farla finita.

L’unico scopo della contessa è sempre stato quello di far saltare il matrimonio di Marcello e Camilli, e il suo piano riuscirà alla perfezione, ottenendo esattamente il risultato che si era prefissata.

Fulvio sconvolto per le imminenti nozze di Mario e Caterina

Nel frattempo, Fulvio Rinaldi confesserà a Ciro e Concetta il dramma che sta vivendo da qualche giorno. Il magazziniere de Il Paradiso delle signore informerà i coniugi Puglisi che sua figlia Caterina presto si sposerà con Mario. La notizia lascerà Fulvio sorpreso e disorientato, incapace di affrontare al meglio la situazione, poiché sarà molto preoccupato. Delia, invece, proverà ad aiutare Irene con Cesare. Ci sarà poi spazio anche per la storyline dei fratelli Marchesi e per il loro piano di vendetta.

Ettore, infatti, ha fatto sparire la foto dall’ufficio di Matteo, ma quest’ultimo troverà un indizio che gli farà capire che qualcuno ha intenzionalmente rubato lo scatto compromettente. Portelli troverà una pochette in ufficio e sarà ben consapevole che appartenga al ladro.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa e Marcello sono andati a trovare Salvatore

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Rosa e Marcello si sono recati a Sanremo per il fine settimana, dove hanno fatto visita a Elvira, Salvatore e al piccolo Andrea. I due fidanzati hanno annunciato agli amici le loro imminenti nozze e hanno chiesto loro di essere testimoni al matrimonio. Intanto, Barbieri e Camilli hanno scelto il Marocco come meta per il viaggio di nozze.

Parallelamente, Adelaide è tornata a Milano mostrandosi più raggiante del previsto. La contessa, però, non è ancora al corrente che il suo ex fidanzato ha deciso di convolare a nozze con la sua compagna.