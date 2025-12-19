Le puntate di Segreti di famiglia continueranno a essere diffuse sul sito di Mediaset Infinity anche durante le festività natalizie, senza alcuna interruzione, e porteranno con sé nuovi colpi di scena. Dal 22 al 26 dicembre, gli spettatori assisteranno a sviluppi inattesi che coinvolgeranno Ceylin, che mentre sarà in ospedale scoprirà il decesso di Tulin. Per Osman e il suo socio Can si metterà male. Quest’ultimo verrà scoperto da Kadir dopo essersi giocato tutto al casinò, e il criminale userà questa informazione per ricattare ulteriormente i protagonisti, che verranno sequestrati.

Ceylin scopre il decesso di Tulin

Nelle prossime puntate, Ceylin si troverà ancora una volta al centro delle vicende. La protagonista sarà in ospedale quando scoprirà un nuovo lutto legato a Tulin, sua ex compagna di università, morta a causa di uno shock anafilattico. La notizia la colpirà profondamente e avrà ripercussioni sulle indagini in corso. Intanto, Ilgaz affiderà alla scientifica l’arma di Ceylin per ulteriori verifiche, e il medico legale confermerà la compatibilità con il proiettile ritrovato. Questo dettaglio aprirà nuovi scenari investigativi e getterà ulteriori ombre sulla posizione della donna e su quanto accaduto nell'ospedale dove Filiz stava facendo una perizia psichiatrica.

Osman, Can e Yekta nelle mani di Kadir

Parallelamente, Osman, Cinar e Yekta vivranno momenti di grande tensione. I tre verranno prelevati dagli uomini di Kadir, che mostrerà di avere catturato Can, socio di Osman, colpevole di essersi giocato tutto al casinò. La scoperta darà al criminale un’arma in più per esercitare pressioni e ricatti. Nel frattempo, una nuova morte sospetta avverrà sul set di una serie televisiva: un attore perderà la vita durante una scena a causa di un colpo partito da un’arma caricata. Le indagini punteranno inizialmente sui protagonisti della fiction, ma ben presto i sospetti si allargheranno anche alla troupe.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Can ha perso tutti i soldi di Kadir

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, rese disponibili sul sito di Mediaset Infinity, Kadir ha continuato a ricattare Yekta, Osman, Cinar e Can. Lo spietato malavitoso ha affidato loro un’ingente somma di denaro sporco da riciclare e, dopo essere rimasto soddisfatto del primo compito portato a termine dai quattro uomini, ha preteso che proseguissero con questo giro losco di affari. Nel frattempo, Yekta ha iniziato a guardare con sospetto Can, non fidandosi di lui e manifestando i suoi dubbi a Osman. Quest’ultimo ha rassicurato l’avvocato Tilmen di non preoccuparsi, ma i problemi non hanno tardato ad arrivare: Can, infatti, ha rubato i soldi che Kadir gli aveva affidato e li ha giocati tutti al casinò.