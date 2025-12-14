Azmi invierà un video a Kismet nella puntata de La forza di una donna di giovedì 18 dicembre: Sarp, Suat e Munir faranno una richiesta di aiuto dicendo che sono prigionieri di Nezir.

Le anticipazioni tv rivelano che Azmi avrà pietà di suo fratello e tradirà Nezir pur di liberarlo. Nel frattempo, Bahar troverà un abito da sposa per lei e scoppierà a piangere. Korkmaz non sarà indifferente alle sue lacrime e a quelle dei bambini.

Enver, in carcere, scoprirà da Arif che Bahar non è allo chalet

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che a casa di Nezir, tutto procederà apparentemente come sempre.

Sarp, Munir e Suat resteranno rinchiusi e abbandonati a loro stessi, senza cibo e acqua. Doruk riceverà un parco giochi da Nezir, mentre Bahar vivrà un momento molto critico. Lei e Piril, infatti, non riusciranno a prendere una decisione su chi dovrà sposare Nezir e la situazione sarà risolta da Korkmaz. Sarà lui a scegliere la sua sposa e comunicherà la sua decisione in un modo inaspettato. Bahar, infatti, troverà accanto alla porta della sua stanza una scatola con un abito da sposa e capirà di dover sacrificare la sua vita per la libertà di Sarp. Bahar scoppierà a piangere disperatamente e i suoi figli temeranno che la loro mamma si sia ammalata di nuovo. Nezir osserverà la scena drammatica di nascosto e il dispiacere di quei bambini non lo lascerà indifferente.

Nel frattempo, Arif parlerà con Enver in carcere e gli spiegherà che Kismet, il suo avvocato, vuole aiutare Bahar. Hatice e suo marito andranno a trovare la donna per capire se si sta muovendo qualcosa, ma Kismet spiegherà loro che allo chalet non c'è più nessuno e sta indagando per scoprire dove si trovino Bahar e la sua famiglia.

Svolta a La forza di una donna: Kismet scoprirà dov'è Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 18 dicembre, Azmi non potrà più ignorare la sofferenza di suo fratello. Il braccio destro di Nezir non farà nulla per aiutare Munir dopo la puntura delle api, né quando il suo capo lo picchierà. Azmi rifiuterà di togliere la vita a Munir quando Nezir glielo ordinerà, ma non si limiterà a questo.

Vedendo che suo fratello soffre molto fisicamente, farà arrivare nel capanno delle medicine per lui. Qualche giorno dopo, inoltre, Azmi farà un video con una richiesta di aiuto da parte di Sarp, Suat e Munir e lo invierà a Kismet. "Siamo prigionieri nella villa di Nezir”, dirà Sarp in primo piano, aiutateci". Appena il video arriverà nelle mani dell'avvocato, la donna non perderà tempo e uscirà subito dal suo studio per fare qualcosa.

Le vite di Arif e Sarp nelle mani di Bahar e Piril

Nelle puntate precedenti, Nezir ha chiesto a Bahar o Piril di sposarlo per salvare le vite di Sarp e Arif. L'uomo, infatti, ha aggiunto che il proprietario della caffetteria è rinchiuso in carcere. Korkmaz ha spiegato che vuole sposare la moglie di Sarp per togliergli la felicità di avere una famiglia e fargli vivere la sua stessa privazione. Nezir ha precisato che non vuole neanche sfiorare sua moglie, ma desidera che una delle due donne viva con lui insieme ai suoi figli.