Bahar racconterà a Hatice e Enver l'ultima trovata di Sarp che la fa soffrire nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Ora vive al piano di sopra", dirà con indignazione.

Sarp non perderà occasione per provocare Arif: "Ti siederai qui e guarderai la mia famiglia felice". Tutto questo farà pensare che il gesto di Sarp sia dovuto solo a una forte competizione con il suo rivale. Per Bahar sarà un affronto durissimo perché aveva chiesto a Sarp di rispettare la sua scelta e cercare una casa per sé, chiarendo che il loro matrimonio era finito.

Nuove tensioni a La forza di una donna: Sarp non si rassegnerà

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp metterà in seria difficoltà Bahar. Nonostante lei abbia accettato di ospitarlo a casa dei suoi, nelle prossime puntate sarà molto chiara: non vuole tornare ad essere una famiglia con lui. Bahar tornerà al quartiere alla sua vecchia casa e chiederà a suo marito di cercarsi una sistemazione. I due dovranno di tutto parlare con i bambini che non la prenderanno per niente bene. Nisan scoppierà in lacrime appena saprà che suo padre andrà a vivere lontano da loro e Doruk sarà molto triste all'idea che i suoi genitori non staranno insieme. Sarp prometterà ai bambini che andrà a trovarli ogni giorno, ma non sarà facile calmarli.

L'uomo telefonerà a Munir e gli chiederà di aiutarlo a trovare una casa, quindi sembrerà davvero deciso a rispettare il volere di Bahar.

Purtroppo, però, tutto questo sarà solo un trucco e Sarp questa volta farà davvero infuriare sua moglie. L'uomo, di nascosto dalla famiglia, farà contattare Yusuf per l'affitto dell'appartamento che si trova sopra a quello di Bahar, con tutto quello che ne consegue. Dopo aver sistemato la casa, Sarp andrà a prendere i bambini per portarli a scuola, con la promessa che prima sarebbero passati a vedere la sua nuova sistemazione.

L'affronto di Sarp ad Arif non prometterà nulla di buono

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sarp rivelerà di aver preso la casa al piano di sopra semplicemente affacciandosi dalla finestra con i bambini, entusiasti per tutto questo.

Bahar tratterrà a stento il pianto per la mancanza di rispetto e Arif, seduto al bar di fronte, perderà le staffe con suo padre. Sarp farà capire al suo rivale che ha preso quella casa proprio per fargli un dispetto. Quando si avvicinerà a lui, infatti, lo provocherà: "Ti siederai qui e guarderai la mia famiglia felice", gli dirà come per punirlo dell'amore che prova per Bahar. Quest'ultima affronterà con rabbia suo marito che però non avrà intenzione di cambiare idea e userà l'entusiasmo i bambini come scudo.

Bahar andrà a pranzo dai suoi e racconterà la brutta situazione in cui si trova: "Sarp ora vive al piano di sopra", dirà con un filo di voce. Hatice e Enver saranno indignati e il loro pensiero andrà subito a Arif.

Bahar spiegherà che Sarp ha un contratto regolare stipulato con Yusuf che risulta il proprietario dell'immobile e Arif non può fare nulla.

La difficile convivenza di Sirin, Bahar e Sarp

Nelle puntate de La forza di una donna in onda in Italia, Bahar e Sarp sono appena tornati liberi da Nezir. Sulla porta di Hatice, l'uomo ha detto che sarebbe andato via, ma Nisan è scoppiata in un pianto disperato. Fermare le lacrime della bambina è stato impossibile, tanto che alla fine Sarp ha deciso di restare a casa dei suoceri. La situazione è pessima: la presenza di Sirin nella stessa casa di Bahar e Sarp è piuttosto inquietante. La ragazza non perde occasione per provocare sua sorella e suo cognato fingendo davanti ai bambini di essere felice di averli come ospiti.