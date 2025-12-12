Tahir e Farah diventeranno marito e moglie nelle puntate di Io sono Farah dal 15 al 19 dicembre: Gonul, però, dirà addio alla sua amica.

Le anticipazioni rivelano che Gonul andrà alla cerimonia pensando di fare una sorpresa alla sposa. La ragazza, però, resterà sconvolta quando scoprirà che Tahir lavora per gli Akinci e che Farah sapeva tutto dell'omicidio di Alp. Delusa e in lacrime, Gonul andrà via e non vorrà più saperne della sua migliore amica.

La visita di Gonul a Villa Akinci

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che saranno giorni cruciali per i protagonisti.

Farah e Tahir si dovranno sposare per ottenere la cittadinanza e a incoraggiarli saranno anche Ali Galip e Vera. La cerimonia si organizzerà alla tenuta degli Akinci, anche se sarà specificato che si tratta solo di alcune firme formali. Farah sarà molto agitata e Tahir la accompagnerà in un negozio di abiti per stemperare la tensione e per dirle che non dovrà temere alcuna forzatura da parte sua. Gonul verrà a sapere del matrimonio della sua amica e le telefonerà, insistendo di volerle fare da testimone. Farah, però, le spiegherà che si tratta di una formalità e quindi non è necessaria la sua presenza. Gonul non vorrà saperne e pur di stare accanto alla sua amica in un momento così importante si recherà a Villa Akinci e non sarà sola.

Perihan accompagnerà sua figlia alla tenuta, ancora ignara che si tratti della villa dell'ex amante di suo marito. Poco prima della cerimonia, Gonul incontrerà in casa Kaan e si rifiuterà di parlargli. Il ragazzo insisterà e non farà che peggiorare la situazione. Gonul apprenderà che Tahir lavora per gli Akinci e che Farah sapeva tutto fin dall'inizio.

Tensione a Io sono Farah: l'agguato alle nozze

Nelle puntate di Io sono Farah dal 15 al 19 dicembre, non potrà smettere di pensare ad Alp e al fatto che Kaan gli ha tolto la vita e Farah lo ha coperto. Nel frattempo, i testimoni saranno chiamati per celebrare il matrimonio e Farah e Tahir diventeranno marito e moglie. Al momento dello scatto delle foto, però, ci sarà un agguato e mentre Tahir e i suoi combatteranno contro gli invasori, Gonul, Farah e gli altri si nasconderanno nella villa.

Quando tutto finirà, Gonul affronterà Farah e chiuderà i rapporti con lei, andando via in lacrime.

Kaan ha mentito a Gonul sulla sua identità

Nelle puntate precedenti, Gonul ha incontrato per caso Kaan Akinci e i due ragazzi si sono innamorati. Kaan ha mentito sulla sua identità e ha detto a Gonul di chiamarsi Emir. In quel momento, entrambi soffrivano per la morte di Alp, un poliziotto amico di Gonul e collega di suo fratello Mehmet. Kaan soffriva perché era stato lui a togliere la vita a quel ragazzo e i sensi di colpa lo hanno portato a casa della famiglia di Alp per aiutare tutti economicamente. Gonul pensava che Emir fosse un amico del povero defunto e si è aperta con lui. I due hanno iniziato una frequentazione ed è nato un sentimento sincero.