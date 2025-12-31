Behnam, il padre di Kerim, farà il suo ingresso nel finale della prima stagione di Io sono Farah: si tratta dello stesso attore che ha interpretato Arif ne La forza di una donna, ma in un ruolo diametralmente opposto.

Le anticipazioni tv rivelano che quando saprà da Ali Galip che Farah ha avuto un figlio da lui, Behnam arriverà in Turchia in cerca di vendetta. Tahir, nel frattempo, si troverà faccia a faccia con suo padre e sarà sul punto di togliergli la vita. L'uomo, alla fine, risparmierà Ali Galip ma sarà deciso a collaborare con la polizia per distruggerlo.

Il faccia a faccia tra Tahir e Ali Galip in Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che il finale della prima stagione sarà ad altissima tensione. Tahir capirà che Ali Galip non ha fatto altro che rovinargli la vita e non potrà tollerare il suo ultimo reato: far fuori il donatore del piccolo Kerim. L'uomo dirà a Farah che è pronto a partire per la Francia, ma si assenterà per qualche ora, per regolare i conti con suo padre. Dopo un lungo inseguimento, Tahir si troverà faccia a faccia con Ali Galip e non esiterà a puntargli la sua arma contro. "Potevo perdonarti tutto, ma non togliere il sogno ad un bambino", dirà Tahir fuori di sé, chiedendo a suo padre di inginocchiarsi. L'uomo sarà sul punto di premere il grilletto, ma alla fine non lo farà.

Tahir dirà a Ali Galip che ha scoperto che il suo capo è Orhan e che lui vuole regolare i conti attraverso la giustizia: "Collaborerò con la polizia e ti annienterò". Tahir, soddisfatto per come sono andate le cose, manderà un messaggio a Farah dicendo di prepararsi per la Francia, ma la donna non risponderà al telefono. Si scoprirà che mentre Tahir era con Ali Galip, Farah si è trovata di fronte a Behnam, il padre di Kerim, tornato per vendicarsi e portarla via.

Ali Galip colpirà ancora: sarà lui a spingere Behnam in Turchia

Nel finale di stagione di Io sono Farah farà il suo ingresso Behnam, il perfido padre di Kerim che Farah credeva di aver eliminato. L'uomo arriverà in Turchia per sfidare apertamente Tahir, soprattutto dopo aver saputo da Ali Galip che Kerim è suo figlio.

Nel vederlo, Farah sarà terrorizzata, tanto che lascerà cadere per le scale la busta della spesa che aveva in mano. La donna non dirà nulla a Kerim sull'identità di Behnam e si limiterà a raccontargli che è un amico dell'Iran. Bahar supplicherà l'uomo di portarla via per proteggere Tahir e suo figlio e gli dirà che il suo matrimonio è fittizio.

Feyyaz Duman: dall'amato Arif all'odiatissimo Behnam

I telespettatori di Io sono Farah saranno stupiti nel vedere che l'attore che interpreta Behnam è Feyyaz Duman, già conosciuto al grande pubblico per il ruolo di Arif. L'amato personaggio de La forza di una donna è molto diverso da Behnam, il pericoloso malavitoso padre di Kerim. Feyyaz Duman in Io sono Farah interpreta il ruolo del cattivo che diventerà protagonista della seconda stagione della serie turca. Al contrario del mite Arif, Behnam dimostrerà di essere un uomo senza scrupoli, pronto a tutto per difendere l'orgoglio e l'onore.