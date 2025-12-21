Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 del prossimo 28 dicembre 2025.

Il daytime della rete ammiraglia Mediaset subirà delle modifiche dovute all'assenza del talent show Amici di Maria De Filippi che, come da tradizione, si fermerà per la sosta natalizia di due settimane.

Al suo posto, però, i vertici del Biscione hanno scelto di puntare sulle soap tra cui quella che vede protagonisti Bahar e Sarp, che andrà in onda per un'ora in daytime.

Mediaset cambia la programmazione del 28 dicembre: arriva La forza di una donna di domenica

La programmazione di Canale 5 subirà delle ulteriori modifiche nel corso della giornata di domenica 28 dicembre, complice l'assenza del talent show che porta la firma di Maria De Filippi.

La trasmissione si fermerà il 28 dicembre e il 4 gennaio in daytime ma, per evitare che l'appuntamento con Domenica In possa prendere il largo dal punto di vista degli ascolti, si è scelto di puntare sulla messa in onda del "blocco soap" anche nel pomeriggio festivo della rete ammiraglia.

Subito dopo L'Arca di Noè, alle 14:00 ci sarà un nuovo episodio di Beautiful e poi a seguire alle 14:30 andrà in onda Forbidden Fruit.

L'appuntamento con La forza di una donna previsto per un'ora su Canale 5

Subito dopo, alle 15:00, la linea passerà alla soap La forza di una donna che andrà in onda per circa un'ora nel daytime pomeridiano di Canale 5.

Il nuovo episodio della serie con Bahar e Sarp sarà trasmesso fino alle 16:00 circa, dopodiché ci sarà L'album di Verissimo con Silvia Toffanin, in cui saranno riproposte le interviste più belle tra quelle realizzate nel corso della stagione 2025.

Un appuntamento speciale per la soap opera turca che, per due settimane, conquisterà anche il daytime festivo di Canale 5 per tener compagnia al suo affezionato pubblico di spettatori.

La doppia puntata della soap con Bahar fa rialzare gli ascolti del daytime feriale di Canale 5

In attesa di vedere questa nuova puntata speciale de La forza di una donna nel daytime domenicale, proseguono gli ottimi ascolti della soap opera nel pomeriggio feriale.

Il secondo episodio giornaliero, fissato per le 18:10 al termine di Dentro la notizia, comincia a crescere negli ascolti e a dar fastidio all'appuntamento con Vita in diretta condotto da Alberto Matano.

Nell'ultima settimana di programmazione, la serie con Bahar ha registrato una media di oltre 1,9 milioni di spettatori nel secondo episodio pari a uno share che ha sfiorato il 17%. Numeri in netto rialzo rispetto a quelli registrati precedentemente da Dentro la notizia che, in quello stesso slot orario, calava al 13% di share.