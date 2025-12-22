Le trame delle nuove puntate de La forza di una donna in programma da lunedì 29 dicembre a venerdì 2 gennaio 2026 su Canale 5 raccontano che Nisan e Doruk appariranno molto tristi dopo aver scoperto che i loro genitori hanno deciso di separarsi. Sarp, a questo punto, prometterà loro che farà il possibile per stargli vicino.

Nisan e Doruk tristi scoperto che i genitori vogliono separarsi

Nisan e Doruk appariranno sempre più entusiasti della presenza di Sarp. I bambini inoltre non vedranno l'ora di partecipare al compleanno dei loro fratellastri a casa di Piril.

Durante l'evento, Sarp cercherà di mettere le mani sul cellulare di Bahar per impedirle di visionare le foto che le ha spedito la prima moglie per vendicarsi di lui. Allo stesso tempo, la protagonista comunicherà al marito di aver intenzione di parlare con Nisan e Doruk in merito alla loro separazione. Sarp disapproverà le intenzioni di Bahar, ritenendo poco adatta la decisione presa per i bambini. Questi ultimi appariranno molto tristi quando scopriranno che il loro padre non vivrà più con loro. Sarp cercherà di rassicurare i figli che andrà spesso a trovarli.

Sarp prende un appartamento situato sopra quello di Bahar

Le anticipazioni rivelano che Sarp chiederà aiuto a Munir per trovargli una nuova abitazione.

L'uomo prenderà in affitto una casa situata sopra a quella di Bahar per stare più vicino possibile a Nisan e Doruk. Sarp non racconterà nulla a Bahar e Arif per paura che possano mettergli i bastoni tra le ruote. Le bugie dell'uomo avranno le ore contate e genereranno una reazione inaspettata da parte della protagonista.

Bahar è tornata a lavorare nella caffetteria di Emre

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Arif ha chiesto a Kismet di aiutarlo a incontrare Enver nonostante le regole ferree del carcere in cui è stato rinchiuso per la morte di Yeliz. Il barista ha confidato un segreto al sarto. Bahar, invece, ha trovato una scatola con al suo interno un abito da sposa.

Intanto la polizia ha fatto irruzione a casa di Nezir, senza trovare Bahar, Sarp ed i bambini che hanno trovato rifugio a casa di Hatice. Nisan e Doruk hanno chiesto al padre di rimanere con loro anche per la notte. Kismet ha raggiunto l'abitazione dei Sarikadi per interrogare Sarp e Bahar e cercare di capire come hanno fatto a scappare da Nezir.

Piril e Suat, invece, hanno atteso d'incontrare Munir per sapere quale fosse la loro sorte. Infine Bahar è tornata al bar di Emre per riprendere il suo lavoro dietro al bancone. La donna ha raggiunto il suo vecchio appartamento nel quartiere di Tarlabasi dov'è stata travolta dai ricordi su Yeliz.