Doruk riceverà da Nezir uno splendido abito da cerimonia nella puntata de La forza di una donna di sabato 27 dicembre.

Le anticipazioni tv rivelano che Doruk vedrà l'abito da principe come quello di Mert e lo indosserà subito con entusiasmo. Sarp sarà perplesso per il regalo del suo nemico, ma non avrà il coraggio di spegnere l'entusiasmo di Doruk. Il bambino aspetterà con ansia il giorno della circoncisione, quando tutti potranno vedere il suo vestito.

Bahar aprirà il pacco di Nezir e scoprirà che non c'è l'abito da sposa

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che il pacco che Nezir ha fatto consegnare ad Hatice desterà molta preoccupazione.

Vedere quella grande scatola spingerà Bahar a ripensare ai terribili momenti della prigionia, quando Nezir le aveva fatto trovare un abito da sposa. La donna avrà molta paura di aprire quel pacco, ma alla fine si rivelerà una bella sorpresa che renderà Doruk molto felice. Nezir, infatti, regalerà al bambino uno splendido abito da cerimonia, uguale a quello che aveva suo figlio Mert e che Doruk desiderava tanto. Sarp sarà perplesso, ma non potrà dire nulla perché la felicità negli occhi di suo figlio spegnerà sul nascere qualsiasi commento. Doruk indosserà subito l'abito e andrà a guardarsi allo specchio, chiedendo ai suoi genitori di poterlo tenere sempre. Bahar, però, spiegherà a Doruk che si tratta di un vestito speciale e che lo indosserà per una grande occasione: la festa di circoncisione.

Il bambino sarà entusiasta e ripenserà al momento in cui lui e Nezir avevano parlato di questa grande cerimonia.

Doruk e Nezir: un'amicizia speciale a La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 27 dicembre, ci sarà un flashback che riguarderà Nezir e Doruk. Si faranno vedere i due che sfogliano un album di fotografie dei giorni felici di Korkmaz, quando suo figlio Mert era ancora vivo. Doruk, nel vedere tutte quelle immagini confiderà a Nezir che lui, a differenza di sua sorella Nisan, non ha nessuna foto insieme a suo padre. La cosa colpirà molto Korkmaz, tanto da commuoverlo. Doruk comprenderà il dolore di Nezir per suo figlio e gli assicurerà che Mert tornerà proprio come suo padre.

"Anche lui era morto", spiegherà Doruk, ma io ho preso una sua foto e ho desiderato il suo ritorno. In questa occasione, il bambino chiederà a Nezir di essere presente il giorno della circoncisione e che vorrebbe anche Mert con lui.

Il ritorno in libertà di Bahar e della sua famiglia

Nelle puntate precedenti, Nezir ha rilasciato Bahar, i bambini, Sarp e tutti gli altri prigionieri. L'uomo ha deciso di esaudire il secondo desiderio di Doruk, commosso dalla sensibilità di quel bambino. Senza imporsi, Doruk ha conquistato il cuore di Nezir con la sua dolcezza e per lui era diventato ormai impossibile fare del male a suo padre. Korkmaz ha ordinato ad Azmi di liberare subito tutti i suoi prigionieri, certo di aver fatto la cosa giusta per Doruk. Prima di andare via, il bambino gli è corso incontro per salutarlo con un grande abbraccio e gli ha promesso che si sarebbero rivisti.