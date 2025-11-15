Emre inizierà a flirtare con Sirin nelle prossime puntate de La forza di una donna e le manderà un messaggio: "Non riesco a staccare gli occhi da te".

Le anticipazioni tv rivelano che Ceyda si illuderà che tra lei e Emre possa tornare l'amore, ma Sirin sarà pronta all'azione. Dopo aver sostituito sua madre per un giorno al pub, la ragazza conquisterà l'attenzione di Emre e una volta tornata a casa disegnerà il suo ritratto.

Ceyda nutrirà una speranza nei confronti di Emre

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Emre sarà al centro delle trame nelle prossime puntate.

Il datore di lavoro di Ceyda e Hatice si rivelerà molto buono e attento alle esigenze di tutti. La sua vicinanza sarà molto importante in un periodo buio per le due donne che hanno perso Yeliz e sono ancora lontane da Bahar. Emre si preoccuperà soprattutto di Ceyda che sarà molto fragile e la inviterà anche a cena dopo il lavoro. Le attenzioni di Emre faranno molto piacere alla donna che si illuderà che possa esserci un ritorno di fiamma con il suo ex. Quando saranno a cena, Emre sarà molto premuroso con Ceyda e le chiederà anche di smettere di prendere psicofarmaci senza il parere di un esperto. L'uomo si offrirà di chiamare un suo amico medico e trovare una soluzione adatta per lei. I due si apriranno molto perché entrambi hanno vissuto un lutto importante: Ceyda ha perso Yeliz mentre lui ha perso sua moglie.

Per far distrarre la sua amica, Emre penserà di portarla ad una festa a casa di una sua conoscente. Ceyda, però, passerà tutta la serata in disparte e si sentirà fortemente a disagio, tanto che, approfittando della confusione andrà via senza essere notata. L'indomani, Arif sarà arrestato come sospettato dell'omicidio di Yeliz perché nel suo bar sarà trovata l'arma del delitto. Ceyda e Hatice dovranno andare in commissariato per testimoniare e Sirin coglierà la palla al balzo per proporre di andare al pub al loro posto con Idil. Ceyda si opporrà immediatamente, ma Hatice proverà a sedare gli animi e penserà che quella di sua figlia non è affatto una cattiva idea.

Nuovo flirt a La forza di una donna: Emre colpito da Sirin

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin si presenterà da Emre con Idil per sostituire Ceyda e Hatice. L'uomo accoglierà la ragazza con un complimento sui suoi capelli e le chiederà di stare in sala con lui, mentre Idil laverà i piatti. Sirin sarà entusiasta del comportamento di Emre e percepirà un certo interesse nei suoi confronti. Quando la ragazza inizierà a lavorare, Emre si farà avanti con un messaggio: "Non riesco a staccare gli occhi da te". Sirin a quel punto non avrà più dubbi e i due inizieranno a flirtare. Alla figlia di Hatice interesserà Emre soprattutto perché intuirà che Ceyda potrebbe provare qualcosa per lui.

Quando tornerà a casa, Sirin avrà un altro soggetto preferito per i suoi ritratti: Emre. Lui, tuttavia, ignorerà totalmente il lato ossessivo della ragazza e penserà di aver trovato una persona con cui trascorrere del tempo piacevole.

Enver e Hatice si sono preoccupati molto per Ceyda

Nelle puntate de La forza di una donna in onda in Italia, Ceyda non riesce a trovare un motivo per andare avanti dopo la morte di Yeliz. Hatice ed Enver sono molto preoccupati per lei e temono che Ceyda possa togliersi la vita. I discorsi della donna infatti, non sono per nulla rassicuranti e il fatto che viva da sola peggiora la situazione. Enver e Arif sono andati da Emre e gli hanno chiesto di assumere Ceyda per farla uscire da questa brutta situazione.

L'uomo, avendo licenziato Idil e non potendo contare su Bahar, ha accettato di andare a parlare con Ceyda. Quest'ultima in un primo momento si è rifiutata di iniziare a lavorare per il suo ex, ma poi si è convinta anche grazie ad Hatice. Per facilitare il lavoro, infatti, la madre di Bahar si è offerta come aiuto in cucina. Nel frattempo Bahar non sa nulla di tutti questi cambiamenti, si trova in uno chalet con Sarp e i bambini ed è ancora convinta che la sua famiglia stia proseguendo la vita di sempre. Le trame de La forza di una donna giungeranno ad una svolta quando Bahar apprenderà la morte di Yeliz e farà di tutto per tornare al suo quartiere.