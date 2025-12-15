Sarp vedrà Arif all'uscita della scuola e sarà furioso con lui nelle puntate de La forza di una donna dal 22 al 24 dicembre: "Via di qui o ti tolgo la vita", minaccerà.

Le anticipazioni tv rivelano che dopo il ritorno in libertà Sarp accompagnerà i suoi figli a scuola. Arif uscirà dal carcere e rivedrà i suoi cari. L'uomo andrà a fare una sorpresa a Nisan e Doruk che saranno felici di riabbracciarlo, ma Sarp non sarà affatto felice di questa iniziativa.

Liberi tutti a La forza di una donna: Arif, Bahar, Sarp e i bambini di nuovo a casa

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Nezir esaudirà il desiderio di Doruk e libererà tutti.

Bahar e la sua famiglia potranno tornare a casa da Hatice, ma non sarà facile riprendere la loro vita. Innanzi tutto, Sarp sarà considerato un ospite quasi indesiderato: Bahar non avrà intenzione di tornare insieme a lui e gli chiederà di cercare al più presto un alloggio. A lei si aggiungerà Sirin che non tollererà la presenza di sua sorella in casa e men che meno quella di Sarp, spesso al centro delle sue frecciatine. La felicità per il ritorno in libertà, tuttavia, sarà più forte di tutto per Bahar che riabbraccerà la sua amica Ceyda con entusiasmo. I bambini saranno al settimo cielo perché non sapranno ancora che i loro genitori non saranno più una famiglia. Sarp accompagnerà per la prima volta i suoi bambini a scuola e sarà una gioia immensa per lui.

Nel frattempo, le cose si aggiusteranno anche per Arif che finalmente uscirà della prigione grazie a Kismet.

Sarp e Arif: una nuova guerra appena iniziata

Nelle puntate de La forza di una donna dal 22 al 24 dicembre, Nezir farà sapere tramite Azmi cosa ha intenzione di fare con Sarp. L'uomo spiegherà che il suo nemico non deve più preoccuparsi di lui e che è totalmente libero di riprendere la sua vita in mano come Sarp Cesmeli. Il marito di Bahar, quindi, perderà tutti i privilegi della sua finta identità, inclusa la villa di Suat e i soldi guadagnati come marito di Piril. Arif andrà a trovare Ceyda al lavoro e sarà una grande emozione ritrovare la sua grande amica e Bahar. Il proprietario della caffetteria andrà anche a trovare i bambini all'uscita da scuola, ma ci sarà anche Sarp.

Nisan e Doruk correranno incontro al padre, ma subito dopo andranno ad abbracciare Arif. Questo basterà a far perdere la pazienza a Sarp che minaccerà subito il suo rivale: "Via di qui o ti tolgo la vita". Lo scontro sarà inevitabile, ma la presenza dei bambini obbligherà i due uomini a limitarsi alle parole. Sarà chiaro che una nuova guerra è appena iniziata.

La gelosia e l'odio di Sarp nei confronti di Arif

A La forza di una donna la rivalità tra Arif e Sarp finora è stata solo accennata. I due uomini si odiano a causa dell'amore che entrambi nutrono per Bahar. Le poche volte in cui si sono incontrati, i due sono arrivati alle mani, ma erano divisi dalle circostanze. Sarp, infatti, era costretto a nascondersi e quindi viveva lontano dal quartiere e da Arif.

Nonostante il rifiuto di Bahar, adesso Sarp è deciso a riprendersi la sua famiglia a qualunque costo e sa bene che sua moglie prova dei sentimenti anche per Arif. La gelosia di Sarp non si limita a Bahar, ma anche ai bambini. Nisan e Doruk, in sua assenza, hanno visto in Arif quasi un padre ed è difficile per loro cancellarlo improvvisamente.