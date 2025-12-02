Le trame delle nuove puntate de La forza di una donna in programma da lunedì 8 a sabato 13 dicembre in prima visione su Canale 5, rivelano che Ceyda apparirà molto gelosa dell'avvicinamento sorto tra Emre e Sirin. Arif, invece, scoprirà di avere una sorellastra di nome Kismet, che fa l'avvocatessa.

Ceyda è gelosa dell'avvicinamento tra Emre e Sirin

Bahar, Nisan e Doruk verranno portati a casa di Nezir dove appariranno molto turbati dalla novità. Sarp riuscirà a tornare a casa dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale ma non troverà nessuno ad attenderlo.

L'uomo scriverà un messaggio a Piril, che manderà immediatamente i soccorsi ma davanti alla porta della sua camera d'hotel troverà ad attenderla gli uomini di Nezir, che la rapiranno insieme ai gemelli. Sarp, a questo punto, si consegnerà al cattivo, chiedendo a Munir di seguirlo. Durante il rapimento, l'uomo raccomanderà la sua famiglia al suo scagnozzo.

Emre, invece, ricambierà l'interesse di Sirin nei suoi confronti. Ceyda apparirà gelosa dell'avvicinamento tra i due. La donna affronterà il proprietario della caffetteria.

Arif ha una sorellastra di nome di Kismet

Nezir accoglierà Sarp sotto gli occhi sbigottiti di Bahar disperata. Il padre di Nisan spiegherà al cattivo di non aver voluto uccidere suo figlio Mert ma lui non crederà a tale versione.

Nezir continuerà la sua vendetta, sfruttando Doruk. Sarp proverà a togliersi la vita impiccandosi ma Korkmaz scoprirà il suo piano appena in tempo. L'uomo, a questo punto, punirà severamente Munir.

Successivamente Arif e Yusuf riceveranno un difensore d'ufficio quando finiranno in carcere con l'accusa di aver ucciso Yeliz. In questa circostanza, il barista scoprirà che la sua avvocatessa è la sua sorellastra Kismet.

Infine Hatice e Sirin avranno un confronto in seguito alla bugia raccontata da Enver sulla sua nuova occupazione lavorativa. La ragazza dirà alla madre di sapere che suo padre lavorava presso un fruttivendolo e non in un laboratorio medico.

Piril ha fatto una scenata di gelosia a Sarp

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio dicembre su Canale 5, Bahar e Sarp hanno avuto un chiarimento sui momenti dolorosi che li hanno portati distanti. I due pensavano di essere da soli ma in realtà Piril li stava spiando. Bahar è stata molto decisa, dicendo a Sarp di non avere intenzione di tornare con lui, nonostante quest'ultimo le avesse confidato di non provare alcun sentimento per Piril. La figlia di Suat ha sentito tutto ed ha fatto una scenata di gelosia al marito.

Hatice, intanto, ha iniziato a lavorare a tempo pieno alla caffetteria di Emre.