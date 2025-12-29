Gli spoiler delle puntate turche de La forza di una donna in programma nelle prossime settimane su Canale 5 raccontano che Emre deciderà di chiudere i rapporti con Sirin Sarikadi scoperto che l'ha ingannato. Il padre di Arda apprenderà che la giovane non è stata abusata da Sarp come gli ha fatto credere.

Sirin chiede ospitalità ad Emre

Enver e Hatice inviteranno Sirin ad andarsene da casa, colpevole di aver rovinato la festa di circoncisione del piccolo Doruk. La ragazza cercherà ospitalità da Suat che però si rifiuterà perché aveva promesso a Piril di starle lontano.

La Sarikadi raggiungerà il quartiere di Tarlabasi dove verrà cacciata da Bahar e Sarp. Sirin sarà così costretta a telefonare ad Emre, certa che non possa dirle di no a causa della passione che nutre per lei. L'uomo inviterà la ragazza a rimanere nel suo appartamento tutto il tempo necessario. Emre chiederà a Sirin per quale motivo è stata cacciata di casa dai parenti. La donna fornirà una versione distorta della realtà, accusando Sarp di aver abusato di lei e di come Bahar non abbia mai creduto a questa versione.

Emre capisce di essere stato preso in giro da Sirin

Le anticipazioni rivelano che Emre porterà il piccolo Arda da Gulten insieme a Sirin. Ceyda cercherà di opporsi quando scoprirà che il suo ex compagno ha intenzione di riportare il loro figlio dalla nonna.

La donna cercherà di mettere in guardia Emre su Sirin ma lui non sembrerà del suo stesso avviso. Bahar, a questo punto, interverrà nella situazione, chiedendo a Piril di inviare ad Emre le foto compromettenti di Sirin insieme a Sarp in grado di smentire la bugia legata agli abusi subiti. Emre capirà di essere stato preso in giro dalla giovane, obbligandola a tornare a casa in bus. In questo modo, Sarikadi si troverà davvero sola e per questo motivo perderà ancor di più la ragione.

Piril ha ottenuto delle foto compromettenti su Bahar e Sarp

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine dicembre su Canale 5, Ceyda ha preparato la cena ad Arif per la sua uscita dal carcere.

In questa circostanza, la donna ha fatto molto arrabbiare il barista quando gli ha rivelato che Bahar e Sarp vivono sotto lo stesso tetto. Allo stesso tempo, la protagonista ha ricevuto un pacco, apparendo convinta che fosse l'abito da sposa inviatole da Nezir. Quest'ultimo ha restituito la sua vecchia identità a Sarp.

Piril, intanto, ha ottenuto delle foto compromettenti che avrebbero potuto rovinare Bahar e Sarp. Doruk e Nisa, invece, sono apparsi felici di avere il loro padre nuovamente a0ccanto. Allo stesso tempo, Suat ha organizzato un piano per vendicarsi dell'ex cognato, che ha lasciato Piril da sola.