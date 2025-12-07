Le trame delle puntate turche de La forza di una donna, in programma prossimamente su Canale 5, raccontano che Sirin Sarikadi informerà Emre che il piccolo Arda presenta alcuni deficit fin dalla nascita: a quel punto l'uomo raggiungerà il quartiere di suo figlio dove poter parlare con sua nonna Gulten.

Emre scopre di essere il padre del figlio di Ceyda

Emre capirà che Ceyda è la madre di Arda. Il proprietario del bar sospetterà di essere il padre naturale del bambino, frutto di una loro storia d'amore avvenuta sette anni prima. L'imprenditore deciderà di tralasciare la faccenda, non sentendosi pronto ad affrontare una verità così grande.

Ma Idil toglierà ogni dubbio a Emre in merito alla sua paternità. L'uomo, a questo punto, accuserà Ceyda di essersi avvicinata a lui per sedurlo e ingabbiarlo in un matrimonio economico. La cantante sarà scossa e deciderà di licenziarsi dalla caffetteria. La situazione rischierà di esplodere quando Idil racconterà a Feride dell'esistenza di Arda. La madre di Emre caccerà in malo modo Bahar e Hatice, convinte che siano in combutta con Ceyda.

Sirin dice ad Emre che il piccolo Arda ha dei deficit

Feride correrà a casa di Ceyda per affrontarla a muso duro. Sarp, a questo punto, aiuterà la donna, fingendosi il suo fidanzato ed evitando così un duro scontro tra le due.

Emre, intanto, telefonerà a Sirin a poche ore dalla festa di circoncisione del piccolo Doruk e gli comunicherà che Arda è un bambino che presenta alcuni deficit.

Per sapere tutta la verit, il barista deciderà di raggiungere Gulten, la madre di Ceyda, che fino a quel momento si era presa cura del nipote. Emre confesserà all'anziana donna di essere il vero padre del bambino. La rivelazione non piacerà affatto a Gulten, che lo inviterà ad andarsene in mano modo.

Hatice ed Enver hanno perso la pazienza con Sirin

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a inizio dicembre su Canale 5, Suat è corso alla casa nel bosco insieme a Munir con lo scopo di portar via Piril ed i nipotini e trasferirli in un hotel. Bahar Cesmeli ha chiesto all'uomo di portar via anche lei, ma lui ha respinto la sua richiesta. Allo stesso tempo, Sarp ha provato a convincere Piril a restare, ma lei gli ha fatto sapere di non poter stare al fianco di una persona che non l'ama.

Hatice ed Enver, intanto, hanno perso la pazienza con Sirin Sarikadi, che ha dimostrato di essere irresponsabile, avendo cacciato via i clienti del negozio di tessuti di Dundar. I genitori non sono apparsi soddisfatti dell'atteggiamento della ragazza e della pessima figura che ha fatto.