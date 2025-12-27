Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma nel 2026 su Canale 5 raccontano che Bahar darà una seconda chance al rapporto con Sarp dopo essere finiti in ospedale per colpa di un incidente stradale. La decisione scatenerà la gelosia di Sirin Sarikadi, che non esiterà a organizzare una vendetta ai danni della coppia. La donna raggiungerà il capezzale del cognato per manometterà la sua flebo e provocare la sua morte.

Sirin gelosa della serenità ritrovata da Bahar

L'inizio della terza stagione della serie tv sarà funestata da una tragedia.

Un incidente automobilistico coinvolgerà Bahar, Sarp, Arif e Hatice. I quattro personaggi verranno portati in ospedale dove la moglie di Enver avrà la peggio. La donna perderà la vita dopo aver trascorso alcuni giorni in terapia intensiva a causa delle ferite riportate nello scontro.

Intanto le condizioni di salute di Sarp miglioreranno vistosamente ma qualcosa non andrà per il verso giusto. Sirin apparirà gelosa della serenità ritrovata da Bahar, che darà una seconda chance alla storia col marito. Pertanto, la giovane Sarikadi deciderà di dare una lezione alla sorellastra.

Sirin uccide Sarp manomettendo la sua flebo

Le anticipazioni rivelano che Sirin raggiungerà la stanza d'ospedale di Sarp dove in preda alla gelosia manometterà la sua flebo.

L'uomo morirà tra atroci sofferenze dopo l'arrivo di Bahar al suo capezzale. La protagonista apparirà devastata sia dalla perdita di sua madre e che da quella di suo marito. In questi drammatici momenti, la donna potrà contare sull'appoggio di Arif, che le rimarrà accanto. Anche i bambini Doruk e Nisan appariranno più consapevoli, finendo per stare vicini alla loro madre con maggiore discrezione.

Arif ha scoperto che Bahar e Sarp vivono sotto lo stesso tetto

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine dicembre su Canale 5, Ceyda ha preparato uno dei piatti preferiti di Arif per celebrare il suo ritorno a casa. In questa circostanza, la cantante ha svelato al barista che Bahar e Sarp vivono sotto lo stesso tetto.

L'uomo è apparso molto turbato dalla rivelazione di Ceyda, arrivando a trattare male suo padre una volta tornato a casa. Nel frattempo, Bahar ha ricevuto un pacco ed ha temuto che al suo interno ci fosse l'abito da sposa inviato da Nezir. In realtà, la donna ha trovato un vestito da cerimonia da far indossare a Doruk per la sua festa di circoncisione.

Intanto, Idil ha provato a ricattare Sirin senza riuscirci nel suo intento di ricevere del denaro per pagare un usurario molto pericoloso. Infine Sarp ha regalato diverse barrette di cioccolata ai suoi figli, scatenando le ire di Bahar.