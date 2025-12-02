Le trame delle puntate finali de La notte nel cuore, in programma nel 2026 su Canale 5, raccontano che Melek sarà molto delusa dal comportamento di Cihan che le ha mentito sul suo breve flirt con Perihan. Esat, intanto, organizzerà una trappola ai danni della zia Hikmet, grazie alla complicità del fratello.

Melek scopre la bugia di Cihan

Melek rimarrà senza parole quando scoprirà che suo marito Cihan le ha nascosto di aver avuto un'avventura di una notte con Perihan quando stava a Berlino. La ragazza, nel frattempo, farà il suo arrivo in Cappadocia per aprire un'agenzia di viaggi legata alle attività ricettive di Tahsin e Sumru.

Melek, incredula di fronte alla bugia, deciderà di non perdonare Cihan, che intanto cercherà inutilmente di darle una spiegazione convincente.

Nel frattempo, Sumru intimerà Perihan di lasciare la Turchia, minacciandola di far fallire la sua attività. Alla giovane non rimarrà altra scelta che vendere l'agenzia di viaggi alla madre di Melek, che poi affiderà la sua gestione a Bunyamin e Canan.

Esat organizza un tranello ai danni di Hikmet

Successivamente arriverà una brutta notizia per la famiglia Sansalan. L'avvocato infatti comunicherà a tutti che Samet ha lasciato 60 milioni di debiti. I Sansalan, a questo punto, rinunceranno all'eredità, mettendo in difficoltà Hikmet, che stava ricattando Esat nel tentativo di avere un po' di soldi.

Il giovane organizzerà un tranello alla zia, facendo in modo che Cihan registri una conversazione telefonica tra di loro: Esat pretenderà che Hikmet ammetta il suo coinvolgimento nell'incidente che ha rischiato di provocare la morte di Sevilay e Melek e sull'arrivo di Halil in Cappadocia per rendere la vita impossibile a Sumru e Tahsin.

Nuh è finito in ospedale dopo aver accusato un malore

Nel frattempo, nelle puntate de La notte nel cuore andate in onda a inizio dicembre su Canale 5, Bunyamin ha svelato a Turkan di essere sterile. La donna ha reagito male, decidendo di porre fine alla loro storia d'amore.

Halil, invece, ha usato parole dispregiative su Sumru coi suoi dipendenti. Nihayet non ha esitato ad affrontare l'uomo, apparendo intenzionata a sparargli un colpo di pistola.

La donna però è stata fermata dall'arrivo di Sumru, che ha premuto il grilletto contro il padre dei suoi figli al posto di Nihayet; poi si è costituita alle forze dell'ordine, pensando di aver ucciso Halil.

Hikmet, intanto, ha scoperto che Samet aveva ipotecato la sua particella immobiliare prima di morire.

Infine le condizioni di salute di Nuh hanno avuto un peggioramento: è stato ricoverato in ospedale per un malore a bimpresso emerso che ha un tumore al cervello.