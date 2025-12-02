Le trame delle puntate turche de La notte nel cuore in programma nel 2026 su Canale 5 raccontano che Hikmet e Halil finiranno in carcere per i crimini commessi come Esat che dovrà scontare tre anni di reclusione. Tahsin e Sumru, invece, riusciranno a diventare marito e moglie.

Esat, Hikmet e Halil vengono arrestati

Esat verrà condannato a tre anni di galera e per questo chiederà ad Esma, incinta del loro primo figlio, se abbia intenzione di divorziare. La giovane accetterà di aspettare suo marito, convinta del suo cambiamento. Anche Hikmer e Halil verranno portati in carcere a differenza del loro complice Tufan, che si darà alla fuga all'estero.

Harika, intanto, inizierà una storia d'amore con Nazim mentre Cihan cercherà di avere il perdono da Melek, delusa con lui per averle nascosto il breve flirt con Perihan. Un giorno, l'uomo salverà sua moglie dalle grinfie di due banditi intenti a effettuare un furto in una gioielleria. Il figlio di Samet prenderà una pallottola all'altezza del cuore destinata a Melek in attesa della loro bambina. Cihan verrà portato immediatamente in ospedale dove i medici riusciranno a strapparlo da morte certa. Melek concederà una nuova occasione al marito.

Sumru e Tahsin diventano marito e moglie

Sumru e Tahsin riusciranno a diventare marito e moglie circondati dai loro cari. Assenti alla cerimonia Nuh e Sevilay che si troveranno in viaggio di nozze mentre Esat sarà presente in videochiamata.

Poco dopo, Melek romperà le acque e verrà portata in ospedale dove partorirà una bambina di nome Zuhal, in onore della defunta suocera.

Nell'ultima scena che concluderà le vicende de La notte nel cuore: Nihayet, Tahsin, Sumru, Harika, Sevilay e Nuh si riuniranno intorno al letto d'ospedale di Melek con in braccio la neonata e Cihan.

Cihan ha rifiutato la corte di Perihan

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La notte nel cuore andate in onda ad inizio dicembre in televisione, Perihan ha approfittato del viaggio per venire a trovare Cihan. La ragazza ha accettato di alloggiare in un hotel.

Cihan e Melek, invece, si sono messi in contatto con Nuh dopo aver scoperto dell'innocenza di Sevilay nell'omicidio del fratello maggiore Andac.

Il ragazzo ha poi accompagnato Perihan in albergo dove lei l'ha invitato a bere qualcosa insieme con la chiara intenzione di sedurlo. Cihan ha rifiutato la corte da parte della donna.

Harika, intanto, ha insultato ingiustamente una commessa ed il direttore di un negozio. Il comportamento della donna ha suscitato il malcontento da parte di Nazim, con il quale ha una storia d'amore.

Infine Sumru ha deciso di costituirsi convinta di aver ucciso Halil con un colpo di pistola.