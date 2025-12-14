Cruz sarà arrestata nella puntata de La Promessa di venerdì 19 dicembre: a incastrarla sarà un bottone trovato da Manuel nella mano di Jana dopo l'agguato subito.

Le anticipazioni rivelano che Burdina scoprirà che l'oggetto sul luogo del delitto appartiene a una vestaglia di Cruz. Questo basterà come prova schiacciante per ammanettare Cruz e rinchiuderla in una delle stanze del palazzo, sperando nel risveglio e in una testimonianza di Jana.

Le indagini di Burdina arriveranno a una svolta grazie a una prova

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Manuel troverà Jana priva di vita a causa di un colpo di arma da fuoco.

Da quel momento in poi, al palazzo, niente sarà più come prima. il dolore e l'ansia per quello che potrebbe succedere a Jana farà spazio anche alle indagini. Alonso chiamerà subito la polizia, andando ancora una volta contro il parere di Cruz che preferirebbe evitare uno scandalo in famiglia. Il sergente Burdina si darà subito da fare e dopo aver esaminato il luogo del delitto passerà agli interrogatori. Tutti i membri della servitù e della famiglia saranno sottoposti alle domande sulla vita di Jana al palazzo. Emergeranno litigi con Cruz, incomprensioni con la famiglia De Lujan e qualche problema con Petra, ma niente di veramente importante ai fini delle indagini. Ci sarà, tuttavia, un elemento che tutti ignoreranno e che si rivelerà fondamentale: un bottone trovato nella mano di Jana.

Manuel consegnerà a Burdina l'oggetto che ha preso dalla mano affinché le indagini facciano il loro corso. Intanto, in famiglia, tutti avranno i nervi a fior di pelle.

Manuel accusa Cruz e Alonso per quello che è successo a Jana

Nella puntata de La Promessa di venerdì 19 dicembre, Manuel accuserà Alonso e Cruz di non aver mai accettato Jana in famiglia. Nascerà un forte litigio tra i marchesi e il loro figlio che ricorderà che sua moglie è in fin di vita a causa dell'odio nei suoi confronti. Alonso interromperà la discussione dicendo che Burdina ha convocato tutta la famiglia i salone per una notizia importante. Manuel andrà a stare con Jana, mentre il resto dei De Lujan aspetteranno il sergente che annuncerà una svolta nelle indagini.

"Abbiamo una prova", dirà il sergente facendo tremare tutti, "Possiamo arrivare alla persona che ha sparato a Jana". Burdina, a quel punto, dichiarerà in arresto Cruz e la rinchiuderà in una delle stanze del palazzo. L'uomo, infatti, dirà che il bottone è della marchesa e Jana lo stringeva nella sua mano poco dopo l'agguato. Cruz dovrà restare rinchiusa fino a risveglio e la deposizione di Jana.

La sera in cui tutto è cambiato a La Promessa

Nelle puntate precedenti, Jana ha annunciato a Cruz e Leocadia che sarebbe andata a parlare con la polizia per riaprire le indagini sulla morte di Tomas e per capire cosa è successo a sua madre Dolores. La reazione delle due donne è stata diversa: mentre Leocadia non ha fatto una piega, Cruz si è infuriata difendendo il buon nome della sua famiglia.

Jana ha deciso di aspettare il ritorno di Manuel per farsi accompagnare da suo marito in caserma, ma il tempo si è rivelato fatale e qualcuno ha sparato a Jana prima dell'arrivo del marchesino.