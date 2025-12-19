Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nel 2026 su Rete 4 rivelano che la storia d'amore tra Martina e Jacobo entrerà in crisi a causa della vicinanza di lei ad Adriano. La ragazza deciderà di prendersi una pausa dal compagno per fare luce nei propri sentimenti.

Jacobo accusa Martina di trascurare la loro storia d'amore

Martina deciderà di prendersi cura di Adriano e dei figli dopo la partenza di Catalina. Il comportamento della donna non piacerà a Jacobo, che l'accuserà di stare trascurando la loro storia d'amore. Il nobile incolperà la compagna di non essere nella sua lista delle priorità.

Martina proverà a spiegarsi con Jacobo ma lui non vorrà sentir ragioni. La donna spazientita dichiarerà: "Sei capriccioso. Sai solo pretendere e non so più cosa fare per farti piacere perché tutto quello che faccio, a quanto pare, lo faccio male. Ho un sacco di cose per la testa, proprio come te. Invece di sostenermi, quello che fai è scagliarti e sgridarmi perché vedi solo ciò che ti interessa. Mi dispiace ma il mondo non gira intorno a te".

Martina divisa tra Jacobo e Adriano

Nonostante le liti, Jacobo affermerà di provare ancora dei sentimenti per Martina a differenza di lei che apparirà divisa tra lui e Adriano. La cugina di Catalina dichiarerà: "Ho pensato tutta la notte alla nostra situazione.

Non riesco a venirne a capo. In questo momento mi è difficile immaginare un futuro con te, ma allo stesso tempo comincio a tremare al solo pensiero che potresti allontanarti da me". Jacobo, a questo punto, deciderà di raggiungere i suoi genitori per fargli una visita senza Martina. Quest'ultima riterrà che la distanza e il tempo le saranno di grande aiuto per fare chiarezza nei suoi sentimenti.

Cruz è stata ritenuta la principale indiziata della morte di Jana

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda a fine dicembre su Rete 4, Manuel ha vegliato notte e giorno Jana fin quando si è reso conto che stringeva un bottone tra le mani. Il marchesino ha riconosciuto che l'oggetto appartiene alla vestaglia di sua madre.

Il ragazzo sconvolto ha informato il sergente Burdina, che è giunto alla tenuta nonostante le resistenze di Cruz (Eva Mattina). L'uomo di legge ha messo in isolamento la marchesa in quanto principale indiziata della morte di Jana.

Intanto la guardia civile ha iniziato la ricerca dell'arma del delitto, perquisendo la camera di Cruz. Manuel è apparso sconvolto e si è augurato che sua madre non fosse coinvolta in questo tragico fatto di sangue. Alonso, invece, si è adirato quando la verità sull'identità di Curro è stata svelata sui giornali.