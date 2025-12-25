Alonso darà un annuncio alla sua famiglia che resterà senza parole nella puntata de La Promessa di venerdì 2 gennaio: "Curro è tornato, ma è il nostro nuovo valletto".

Le anticipazioni rivelano che Catalina si opporrà all'idea che suo fratello diventi un servitore, ma Curro sarà categorico. "Questa è una mia scelta", dirà il ragazzo, "Vi chiedo di rispettarla". Per lui sarà l'unico modo per vivere al palazzo ed indagare su ciò che è successo a Jana.

Curro deciso ad indagare sulla fine di Jana

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che la vita di Curro sarà totalmente stravolta dal ripudio di Alonso. Il ragazzo andrà a stare per qualche giorno in una locanda, ma poi confiderà a Ramona di non avere intenzione di lasciare per sempre il palazzo.

Nonostante la brutta situazione, Curro non potrà dimenticare che l'assassino di Jana è ancora a La Promessa e avrà bisogno di indagare sulla vicenda. Vivendo lontano dal palazzo per lui sarebbe praticamente impossibile fare giustizia e per questo avrà un'idea. Curro andrà a bussare alla porta di Romulo e gli chiederà di essere assunto come lacchè: in questo modo avrà una casa e soprattutto potrà osservare i vari movimenti per capire cosa è successo davvero a Jana. Il maggiordomo esiterà, ma alla fine Curro riuscirà nel suo intento ed entrerà nella squadra della servitù. Alonso radunerà la famiglia per un annuncio speciale che lascerà tutti a bocca aperta: "Curro è tornato a La Promessa, ma è il nostro nuovo valletto".

Manuel, Catalina e Martina saranno sconvolti, ma sarà lo stesso Curro a farli calmare: "L'ho chiesto io", dirà.

Il ritorno inaspettato di Curro a La Promessa

Nella puntata de La Promessa in onda venerdì 2 gennaio, Curro sarà il suo ingresso al palazzo in qualità di valletto. Catalina sarà indignata e si scaglierà contro Alonso: "Non posso accettare che mio fratello mi serva il tè", urlerà. La decisione del marchese, però, sembrerà irreversibile. Ad alimentare la tensione penserà Lorenzo che non esiterà ad umiliare Curro, dicendo che finalmente ha trovato il suo vero posto nel mondo. "La mia priorità è vivere qui", dirà il ragazzo, "Vi chiedo per favore di rispettare la mia decisione". Angela, dispiaciuta per lui, chiederà a Curro se è davvero convinto e lui non avrà alcun dubbio.

Alonso chiederà a tutta la famiglia la massima discrezione: "Questo è l'unico modo di aggirare l'ammonimento del re, stiamo giocando col fuoco". Da questo momento in poi, la vita di Curro non sarà più la stessa.

La fine di Curro e l'ultima speranza di Alonso

Nelle puntate precedenti, Alonso ha dovuto rinunciare a Curro per salvare il marchesato. Quando il re ha saputo che il ragazzo era il suo figlio illegittimo, nato da una relazione con una cameriera, ha inviato ad Alonso una lettera di ammonimento. Il marchese si è lasciato andare alla disperazione, ma Leocadia lo ha sostenuto e gli ha assicurato che avrebbe fatto il possibile per aiutarlo. La donna è partita per andare a parlare con un amico molto intimo al re ed è tornata a La Promessa con una soluzione. Leocadia ha suggerito a Alonso di ripudiare Curro e lui, sebbene non a cuor leggero, ha seguito il consiglio.