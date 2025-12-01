Le trame delle puntate de La Promessa, in onda dall'8 al 15 dicembre in prima visione su Rete 4, rivelano che Maria e Padre Samuel verranno accusati dal conte di Monteverde di aver preso il suo vaso. Curro, invece, confesserà ad Alonso di essere suo figlio

Maria e Padre Samuel accusati di furto

Curro affronterà Lorenzo, dimostrando di essere intenzionato a opporsi alle nozze combinate con la figlia dei duchi di Castroviejo. Cruz, a questo punto, proporrà al capitano de La Mata di non far più sposare il ragazzo.

Maria e Padre Samuel, invece, porteranno un vaso al conte di Monteverde.

Il nobile non crederà alla versione della domestica e del prelato, arrivando ad accusarli di furto. Il conte chiamerà la Guardia Civil per farli arrestare.

Jana, intanto, rivelerà a Cruz di essere la figlia di Dolores, accusandola di aver posto fine alla vita di sua madre e di Tomas. La marchesa respingerà le accuse infamanti e punterà il dito contro Leocadia.

Curro rivela ad Alonso di essere suo figlio

Ricardo avrà un nuovo avvicinamento con Ana, per poi pentirsene subito dopo. Il maggiordomo informerà sua moglie di volere solo un rapporto d'amicizia con lei. La donna approfitterà della situazione per illudere il figlio su un possibile ritorno di fiamma con Ricardo. Allo stesso tempo, Santos crederà che suo padre sia innamorato di Pia e che per questo non voglia fare pace con Ana.

Cruz, invece, si rifiuterà di vendere il palazzo di Cadice e Alonso rivelerà che Catalina gli ha ceduto la titolarità di quello di Madrid.

Successivamente, Curro giocherà a carte scoperte, rivelando le sue vere origini ad Alonso: confesserà al marchese di essere suo figlio in quanto nato dalla sua storia d'amore con Dolores.

Infine, Jana vorrà a ogni costo scoprire la verità sulla morte di sua madre, ma Cruz e Leocadia le renderanno la vita un inferno.

Ricardo ha detto a Romulo di non provare nulla per sua moglie Ana

Negli episodi de La Promessa andati in onda su Rete 4, Jana (Ana Garcés) è tornata a sorridere dopo la notizia dell'offerta collaborativa giunta a Manuel da Don Pedro. I domestici, invece, hanno temuto per la loro sorte a causa della crisi finanziaria che sta colpendo la tenuta.

Alonso e Romulo sono stati costretti a prendere una decisione importante riguardo lo staff.

Ricardo e Ana, intanto, si sono riavvicinati. Romulo ha parlato col collega, che ha ammesso di essere uscito con la moglie solo per far felice Santos e di non provare niente per lei. Infine, Martina ha detto a Curro che vogliono farlo sposare con una ricca ragazza per salvare il palazzo dalla rovina.