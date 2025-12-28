Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate che andranno in onda dal 29 dicembre al 2 gennaio svelano che Luis si renderà conto di essersi innamorato di Greta quando proverà gelosia nel vedere la cuoca vicina a Miro.

Theo e Lale trovano la location per il matrimonio

Le anticipazioni di Tempesta d'amore riguardanti gli episodi che verranno trasmessi su Rete Quattro da lunedì 29 dicembre a venerdì 2 gennaio iniziano con la scoperta di Lale dell'imminente visita di Shirin e Gerry. La personal trainer deciderà di organizzare presto il suo matrimonio così che entrambi possano parteciparvi.

Dopo tante ricerche, Theo e Lale troveranno la location perfetta. Theo chiederà a Christoph da fargli da testimone e, spinto dall'albergatore, inviterà al matrimonio anche suo padre.

Miro andrà a convivere con Maxi e Vincent. Ben presto il veterinario si renderà conto che Miro ha degli incubi che lo angosciano. Intanto, Luis comprenderà di essersi innamorato di Greta quando noterà la vicinanza tra quest'ultima e Miro. La cuoca, dopo qualche incertezza, però, comunicherà allo chef di essere pronta per fare evolvere la loro relazione. Greta aiuterà Luis a trasferirsi a casa dei Sonnblichler dove la coppia avrà una sorpresa.

Christoph vuole che Katja e Markus lascino l'hotel

Katja sarà disperata per via del ricatto di Christoph.

Chiusa in se stessa, la donna presto comprenderà che Maxi tiene tanto alla sua carriera di medico e non vorrà rovinare i sogni della figlia. Katja sarà messa sotto pressione da Christoph che vorrebbe costringerla a rovinare Markus e mandarlo in prigione. Christoph, dopo aver parlato con Alexandra, deciderà di dare un'alternativa a Katja purché lei e Markus lascino l'hotel. Katja comincerà a mostrare insofferenza lasciando stupito il compagno. Poi la donna chiederà aiuto a Christoph per mettere in scena una lite e convincere Markus a partire con lei.

Notando lo strano comportamento di Michael, Nicole dubiterà della sua relazione con il medico. Michael cercherà di recuperare la sua relazione, ma la donna sarà titubante.

Il dottore alla fine confesserà alla compagna della diagnosi ricevuta. Poi, immaginandosi disabile, comincerà a pensare come Nicole potrebbe sentirsi a stare con lui.

Roland organizzerà un piano all'insaputa di Ana e del figlio Vincent. Il veterinario ben presto sospetterà che il padre abbia spinto Ana e Philipp a coalizzarsi contro di lui. Alla fine, dopo aver chiesto a Brandes aiuto, Vincent deciderà di affrontate Roland.

Nessun lieto fine per Lale e Theo

Il matrimonio tra Lale e Theo ci sarà davvero? Purtroppo la risposta e no perché un tragico incidente troncherà la vita del giovane sposo proprio nel giorno che doveva essere il più bello della sua vita. Lale disperata vedrà morire il suo amato tra le sue braccia dopo un incidente in motorino quando lei avrà già indossato il suo abito da sposa. Per la personal trainer questo sarà l'inizio di un periodo buio che la porterà a diventare tossicodipendente.