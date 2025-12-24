Sono passati poco più di sette giorni da quando si è registrata la puntata di Uomini e donne in cui Flavio Ubirti ha fatto la sua scelta, e Lorenzo Pugnaloni ha dato qualche aggiornamento su come starebbero andando le cose tra il tronista e la nuova fidanzata Nicole Belloni. Nonostante la distanza, i due ragazzi sarebbero sempre più uniti e si starebbero preparando a trascorrere il Natale e il Capodanno insieme.

Le novità sulla relazione lontano dalle telecamere

La scorsa settimana si è registrata la scelta di Flavio, e i fan più curiosi sanno già che Nicole è stata preferita a Martina tra lo stupore generale.

Il pubblico di Uomini e donne, però, vedrà questa puntata tra qualche settimana, ovvero quando riprenderà la programmazione dopo le feste (presumibilmente tra il 15 e il 16 gennaio).

Sono passati circa sette giorni da quando Ubirti si è dichiarato alla sua corteggiatrice prediletta, e sul web stanno circolando le prime indiscrezioni su come starebbero andando le cose tra i due lontano dai riflettori.

Stando a quello che ha raccontato Lorenzo Pugnaloni su Instagram e nella sua Newsletter, Flavio e Nicole sarebbero ancora fidanzati e avrebbero intenzione di trascorrere il Natale e il Capodanno insieme.

La vita insieme fuori dallo studio di Uomini e donne

Fino a quando non andrà in onda la puntata di Uomini e donne in cui si sono scelti, Flavio e Nicole non possono farsi vedere insieme: questo è quello che prevede il regolamento del dating-show e che tutti i ragazzi del trono Classico sanno che dovranno fare dal momento in cui accettano di partecipare.

Solo verso la fine di gennaio, dunque, il tronista e la fidanzata potranno uscire allo scoperto sui social raccontando come sono andate le cose tra loro da quando hanno lasciato il programma in coppia.

Il cast in vacanza per tre settimane

Flavio ha deciso di scegliere poco prima dell'inizio delle vacanze di Natale, quindi in uno dei periodi in cui Uomini e donne non va in onda su Canale 5.

La regolare programmazione del dating-show inizierà la seconda settimana di gennaio (tra il 7 e il 12), ma prima del "sì" di Nicole al tronista andranno in onda le puntate che hanno preceduto l'epilogo del percorso di Ubirti.

Facendo due calcoli, l'ultima apparizione dell'ex tentatore agli Elios dovrebbe essere trasmessa tra circa tre settimane (verso metà gennaio),quindi non nei primi appuntamenti del 2026.

Le registrazioni, invece, non dovrebbero ricominciare prima dell'Epifania, quindi i fan dovranno aspettare ancora un bel po' prima di sapere qualcosa in più sui personaggi più chiacchierati del cast e sulle conoscenze che stanno portando avanti in questo periodo.